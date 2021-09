1300 Model Y på en uke: Dette var de mest solgte bilene i august

Ny rekord - over 70 prosent av nye biler var elektriske.

Tesla kan notere seg for en månedsseier med Model Y i august. Også Model 3 ble registrert ut i store antall. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Antagelsen om at Teslas Model Y ville ankomme Norge med et smell viste seg å være riktig - i alle fall til en viss grad. I løpet av den drøye uken mellom leveringsstart og månedsslutt klarte Tesla å levere totalt 1309 Model Y i Norge, ifølge statistikken til Opplysningsrådet for veitrafikken.

Det gjorde den til Norges mest nyregistrerte bil i måneden, til tross for at den altså bare hadde en uke på å gjøre jobben. Nummer to på lista ble Ford Mustang Mach-E, som tross noen skrekkhistorier om havarier i bratte nedoverbakker i sommer fortsetter å ankomme Norge i store antall. Fasit der ble 907 biler.

7 av 10 solgte biler var elbiler

Totalt i august ble det registrert 16 472 nye personbiler, hvor elbilene sto for hele 71,9 prosent av dem. Altså 11 810. Det er en ny rekord, og følger trenden vi har sett i hele år:

– Vi jubler over rekordtall – endelig er hele landet med, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

– Vi er bortskjemt med elbilrekorder i Norge, men denne gangen bidrar distriktene virkelig med å dra lasset. Det er definitivt slutt på tiden da elbil kun var et storbyfenomen. Bedre ladenettverk i Distrikts-Norge og større tilgang på modeller som har både har lang rekkevidde, bagasjeplass og hengerfeste, utjevner forskjellene slik at hele landet kan ta del i elbilfesten, konkluderer Berge.

- Registreringstakten på nye personbiler er klar og tydelig. Folk vil ha elektriske biler, og da skal det gjerne være SUV-er eller andre som oppfyller folks krav til plass, utstyr, rekkevidde og pris. Mange av de nye elbilene oppfyller disse kravene, og kommer i stadig økende antall, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

I en pressemelding sendt ut i forbindelse med de nye månedstallene, påpeker OFV at det er én type personbiler som skiller seg ut i august: SUV-er. De løfter frem Tesla Model Y, Toyota RAV4 og Hyundai Ioniq 5 som nye biler som virkelig har løftet salget. Mer en tredjedel av nye personbiler i august, 5946, skal ha vært såkalte mellomklasse SUV-er.

Dette var de mest solgte elbilene i august:

null August 2021 Januar-august 2021 Tesla Model Y 1309 1309 Ford Mustang Mach-E 907 4523 Tesla Model 3 774 7048 Volkswagen ID.3 649 1980 Hyundai Ioniq 5 631 1404 Audi Q4-e-tron 589 1019 Volkswagen ID.4 574 5235 Audi e-tron 541 3979 Nissan Leaf 444 3184 Mercedes-Benz EQC 424 3301

God måned for Volkswagen også

I tillegg til solide tall for Tesla og Ford, hadde Volkswagen også en god måned for sin ID.4, med 861 nyregistreringer, og etter mange ganske tamme måneder har også ID.3-tallene begynt å ta seg opp igjen, med 649 nye biler i august. Det økte de totale ID.3-leveransene i år med nesten 50 prosent.

Volkswagen-importør Harald A. Møller har tidligere i år forklart de svake ID.3-tallene med at de har hatt en situasjon med begrenset levering fra fabrikken, og de satte også ned prisene på bilen i mars . Det har tilsynelatende begynt å få god effekt.

I tillegg til Model Y kom et ganske solid antall Model 3 for Tesla, biler som tilsynelatende kom med samme båt fra Shanghai. Det ligger dermed an til å bli et ganske spennende race om å bli Norges mest solgte bil i 2021, med Model 3 (774) og ID.4 (861) som de to i front foreløpig, kanskje med Model Y som en liten joker.