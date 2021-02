Her er Alpha 1, Sonys nye kamera-flaggskip

Sonys nye Alpha 1 byr på heftigere spesifikasjoner enn Canons R5, men også en betydelig høyere pris. Sony

Sony lanserer et nytt flaggskip i sin Alpha-kameraserie - med imponerende spesifikasjoner. Alpha 1 er navnet, og prisen er selvfølgelig også helt i flaggskipsklassen - norsk pris ser ut til å være 80.000 kroner kun for huset.

Selve sensoren er ny, naturligvis i fullformat og teller 50,1 megapiksler. Kameraet kommer med en splitter ny og oppgradert Bionz XR-prosessor, og er i stand til å filme i 8K-oppløsning med 30 bilder i sekundet eller 4K i 120 bilder i sekundet.

Hastighet er egentlig nøkkelordet ved A1. Kameraet kan knipse 30 bilder i sekundet ved de fulle 50 megapikslene, og det med både autofokus og auto-eksponering aktivert - riktignok kun med elektronisk lukker. Med den mekaniske lukkeren er det snakk om 10 bilder i sekundet.

Totalt kan man ta 155 komprimerte RAW-filer i full oppløsning eller 165 JPEG-bilder før bufferen er full, og om ikke 50 megapiksler er nok kan A1 også kombinere 16 eksponeringer til et bilde på 199 megapiksler.

240 Hz OLED

Den elektroniske OLED-søkeren er verdens første med en bilderate på 240 bilder i sekundet, ifølge Sony. Den går heller ikke i svart når en eksponering gjøres og har en synsvinkel på 0,90x. Et lite minus kan være at skjermen på baksiden kun kan flippes opp og ikke rundt på siden.

For video har A1 mulighet for Sonys S-Cinetone-fargematrise, som ellers finnes på selskapets FX9- og FX6-filmkameraer.

Alpha 1 har øyesporing som også skal fungere på fugler, i tillegg til dyr og mennesker. Bildestabiliseringen tilsvarer 5,5 lukkertrinn, og kameraet har et vanlig ISO-område mellom 100 og 32.000 som kan utvides til 102.400 for stillbilder. Sony hevder også at problemet med såkalt «rolling shutter»-effekter i stillbilder skal være mindre enn før.

Raskere wifi

Kameraet har to porter for minnekort som begge støtter både SD- og CFexpress-kort, og Sony peker også på at wifi-egenskapene er oppgradert fra det tidligere flaggskipet Alpha 9 II. Alpha 1 har nemlig fått støtte for 2x2 MIMO, som skal kunne gi inntil 3,5 ganger raskere FTP-overføringer. Det har også ethernet-port, HDMI og USB-C med støtte for USB Power Delivery, blant annet.

80.000 kroner er nesten 30.000 kroner mer enn Canons EOS R5 koster. Alpha 1 har imidlertid litt høyere oppløsning enn Canons drøye 45 megapiksler, og kan ikke minst ta bilder i høyere hastighet, med 30 bilder i sekundet, mot 20 for Canon.

Kameraet skal være tilgjengelig i mars.