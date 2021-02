Plukket fra hverandre Airpods Max: – Får Sony og Bose til å se ut som leketøy

Apples AirPods Max delt opp i alle sine små bestanddeler. Håndverket er noe for seg selv, konkluderer iFixit. Stein Jarle Olsen, Tek.no/iFixit

Stein Jarle Olsen 20 Jan 2021 10:22

Apples trådløse øreplugger AirPods har helt siden starten vært et mareritt å reparere . De er først og fremst bruken av lim som er problemet - det har nærmest vært umulig å plukke dem fra hverandre uten å ødelegge noe, som også betyr at hvis den ene slutter å fungere har du knapt noe annet valg enn å bytte den.

Med nye AirPods Max er historien en litt annen, ifølge nettstedet iFixit, som har plukket dem fra hverandre . De bemerker at noe er unormalt allerede før de har måttet frem med skrujernene eller brutt noe fra hverandre: Selve øreputene er kun festet med magneter og dermed utbyttbare.

– En enkelt bruker-byttbar del på et Apple-produkt? Vi må ha kommet på snill-lista i år, bemerker iFixit tørt.

Det skal selvfølgelig sies at det kun er Apple selv som selger disse putene foreløpig. Pris? 69 dollar (snaue 600 kroner) paret, mer enn hva mange andre gode hodetelefoner i seg selv koster.

Skruer og lim

Under selve putene sitter et antall skruer, som selvfølgelig er av pentalobe-typen Apple bruker på de fleste av sine produkter. Det holder imidlertid ikke å skru dem løs (som ikke innebærer å skru dem helt ut, bare vri dem cirka en kvart omdreining), plastpanelet er nemlig i tillegg festet med lim.

Under panelet er høyttalerelementene festet med skruer, så de er i og for seg ganske enkle å bytte. To battericeller befinner seg begge i den høyre øreklokka, og også disse kan lett skrus ut og byttes. De benytter også en ganske enkel kontakt, så det er ikke nødvendig med noen form for lodding innvendig.

– Dette var overraskende smertefritt, spesielt for et AirPods-produkt. Hadde det ikke vært for den limete åpningsprosedyren, kunne du nesten sagt at det var enkelt. Forestill deg det - å enkelt bytte en forbrukskomponent i stedet for å kaste hele enheten, skriver iFixit.

Batteriene festes med to små klipsmekanismer, som gjør dem overraskende enkle å bytte ut, ifølge iFixit. Ingen lim eller lodding nødvendig. iFixit

Vanvittig hengsel-konstruksjon

Total batterikapasitet er 664 mAh eller 2,53 wattimer, som er omtrent det samme som i Bose NCH 700. Både disse og AirPods Max har en oppgitt batteritid på rundt 20 timer. Sonys WH-1000XM4 har på sin side et større batteri på 4,1 wattimer, som også viser seg i 30 timers oppgitt lytting.

iFixit bemerker også at hengselen som fester selve øreklokkene til hodebøyla er noe for seg selv, og både intrikat og overkonstruert, men at den på mange måter bidrar til å gjøre den stive prisen på AirPods Max litt enklere å svelge. En innebygd avlastingsmekanisme for kablingen sørger for at sannsynligheten for at koblingen mellom de to øreklokkene feiler er liten, kommenterer iFixit, som også noterer at det er åpenbart at mye tankevirksomhet har gått med for å lage denne løsningen.

Hele hodebøyla er faktisk også avtagbar bare ved hjelp av et verktøy av typen du bruker for å åpne SIM-kort-porten på telefonen (eller en binders). Det bygger opp under ryktene på forhånd om at en egenskap ved hodetelefonene skulle være at bøyla var utbyttbar.

Totalt konkluderer iFixit med at AirPods Max er forfriskende reparerbare til å være et Apple-produkt, selv om de ikke akkurat er gøy å plukke fra hverandre. De inneholder massevis av skruer, og nesten ingen av dem er skruer du vanligvis har skrutrekker for tilgjengelig. I tillegg er det altså brukt noe lim, som gjør at de totalt får en reparerbarhets-score på 6 av 10.

Bøyla kan taes av ved hjelp av en mekanisme skjult bak et lite hull. iFixit

– Ser ut som leketøy

I samme vending har for øvrig iFixit tatt en kikk på både Sony WH-1000XM4 og Bose NCH700. Førstnevnte omtales som befriende enkelt konstruert sammenliknet med AirPods Max, med kun standard Philips 00-skruer og stort sett kun modulære og utbyttbare deler - inkludert hodebøyla.

Samtidig er alle ledninger innvendig limt fast i hullene sine, som gjør det ganske utfordrende å plukke hodetelefonene fra hverandre.

Sony WH-1000XM4 plukket fra hverandre. Mye plast og en god del lim, men det meste er modulært og mulig å bytte ut. iFixit

Bose-hodetelefonene har også en del utbyttbare moduler, som selve elementene og 2,5 millimeter-porten, men batteriet er limt fast og selve tilkoblingen er loddet fast på kretskortet, og det er også brukt mye lim ellers. Hodebøyla er heller ikke utbyttbar uten massevis av lodding.

– Sony og Bose tar seg begge mindre betalt, men internt gjør AirPods Max besatte håndverk at begge disse ekstremt kapable enhetene til sammenlikning ser ut som leketøy, konkluderer iFixit .