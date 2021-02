Butikkene om PS5-«scalpere»: – Ordrene blir kansellert og ikke utlevert

Både Elkjøp og Power ble forsøkt lurt av svartebørshaier da de la ut flere eksemplarer av PlayStation 5 denne uken. Begge butikkene mener imidlertid de har kontroll på situasjonen.

Sonys PlayStation 5 ble lansert i november i fjor, men fortsetter å stå på ønskelisten hos mange, mange nordmenn. Siden lanseringsdagen har butikker over hele verden vært utsolgt for spillkonsollen, og Sony er ikke i nærheten av å produsere mange nok maskiner.

Det har ført til en enorm etterspørsel i butikkene, og denne uken erklærte både Elkjøp og Power at de hadde fått inn partier av den ettertraktede spillkonsollen som de skulle selge ut.

100.000 påmeldte

For å unngå at mange konsoller ble kjøpt opp av «scalpere», svartebørshaier som bare kjøper maskinene for å videreselge på bruktmarkedet, prøvde butikkene seg på hver sin taktikk.

Nils Martin Øyo, Gamingsjef i Elkjøp, sier de har funnet flere forsøk på juks, men at de har kontroll på situasjonen.

Elkjøp krevde at brukere som ville kjøpe konsollen skulle bli med i deres kundeklubb, hvor de senere var med i loddtrekning for å få muligheten til å kjøpe konsollen. Prisen alle uten «lodd» var satt til 99.999 kroner, for å unngå at noen snek seg til en konsoll mens den var tilgjengelig i nettbutikken.

Omtrent 100.000 nordmenn skal ha meldt seg på for å ha mulighet til å kjøpe spillkonsollen, forteller Nils Martin Øyo, Elkjøps Gamingsjef, til Tek.no.

Og da butikken åpnet de virtuelle dørene og sendte ut lodd til kundene som fikk kjøpe en PlayStation 5, oppdaget de flere uregelmessigheter:

– Vi fant flere forsøk på juks, bekrefter Øyo overfor Tek.no.

Luker ut jukserne i ettertid

Vi har fått flere tips av lesere i ettertid av trekningen også, med skjermbilde som tyder på at noen har brukt et script for å sikre seg flere kuponger.

Skjermbilde, Twitter

Dette fikk vi også bekreftet fra Elkjøp:

– Ja det stemmer, listen var et sted mellom 60 og 70 000 da vi gjennomførte trekningen. Prosessen videre nå er at går gjennom alle salgene manuelt for å sikre at alt ser fint ut. Dette gjør vi før konsollene blir sendt ut for å forsikre oss om at ingen får flere enn én, i henhold til reglene for trekningen, samt at disse går ut til «ekte» mennesker – nemlig kundene våre. Denne gjennomgangen som nå pågår har allerede stoppet ordre fra vårt hovedlager, forteller Øyo.

Vi har forsøkt å kontakte Twitter-brukeren DeathNote som la ut skjermbilde av Elkjøp-bekreftelsene for oppfølging, men har ikke hørt noe tilbake.

Setter spor i systemet

Siri Røhr-Staff, kommunikasjonssjef hos Power, bekrefter at noen har brukt script og boter for å bestille, men at de luker vekk disse før de sender ut enhetene. Power

I motsetning til Elkjøps kupongløsning for å forhindre svartebørstendenser, la Power i stedet bare ut konsollene på en uannonsert tid - torsdag klokken 10:00. Etter kort tid var konsollene revet vekk.

– Vi ble utsolgt på veldig kort tid i dag. Antall ønsker vi ikke oppgi. Ingen bugs oppdaget, fikk vi vite fra Powers PR- og kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff på torsdag.

Det tok imidlertid ikke lang tid før vi fikk tips fra lesere som mente at Power hadde blitt lurt, og at flere «scalpere» fikk tak i konsollene i samme øyeblikk som de ble lagt ut for salg.

Vi konfronterte Powers Røhr-Staff med bildet.

– Vi vet at folk har brukt script og boter for å bestille, men vi vet også hvordan mange av disse fungerer, og de setter spor i systemene våre. Det vil si at de aller, aller fleste av disse ordrene blir kansellert, og ikke utlevert. Med andre ord er det én ting hva som bestilles og en annen hva som blir levert ut, forklarer Røhr-Staff.

Vi har forsøkt å kontakte Limited Heat, som er gruppen som har lagt ut bilder av at de fikk tak i flere konsoller fra Power. Dette er den samme gruppen vi snakket med i november, som hevdet de hadde kjøpt 150 PS5-konsoller , bare for å selge videre til en høyere pris. Vi har ikke fått svar denne gangen.