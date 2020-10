Nå vet vi hvilke gamle spill nye Xbox kan kjøre

Nesten alt du kunne spille på Xbox One blir med.

Nye Xbox Series X blir den kraftigste av de to kommende Xboxene, og den vil i likhet med lillebror Series S, kunne kjøre alt som Xbox One kjørte. Det inkluderer rundt 12.000 eldre titler i Xbox-økosystemet. André Børke

Finn Jarle Kvalheim 29 Okt 2020 12:27

Ved hver eneste ny konsollgenerasjon er det noen store spørsmål som melder seg. Hvor mange hyllemeter av den gamle spillsamlingen kommer til å støve ned på grunn av manglende støtte? Med den nye Xbox-generasjonen og konsollene Series S og X ser det ikke ut til at de beste spillene dine vil få (tvangs)ferie med det første. De vil nemlig støtte så godt som alt av gamle spill som fungerte på Xbox One-serien.

Unntaket er Kinect-titler som ikke vil virke. Det er i grunnen helt naturlig, ettersom Kinect-tilbehøret uansett ikke passer til de nye Xboxene.

Det er sjefen for Xbox-programmet hos Microsoft, Jason Ronald, som har sluppet nyheten på Twitter.

Alt unntatt Kinect

Engadget melder at Microsoft også tidligere har lovet at alt unntatt Kinect ville bli med videre. Men det er ikke alltid bakoverkompatibilitet går helt som lovet, og ofte forandrer veikartet seg etter hvert som deadliner nærmer seg eller strategier endrer seg.

For de som husker PlayStation 3-lanseringen for 13–14 år siden står den som en påle i akkurat denne lett forvirrende tradisjonen. Der ble det først lovet at maskinen skulle kunne kjøre alt av gamle spill, før det etter hvert ble klart at mange konsoller ikke ville få støtten i det hele tatt.

Xbox One-serien på sin side kunne i utgangspunktet ikke kjøre eldre spill fra start, men har siden fått støtte for både 360-spill og spill fra originale Xbox. Det er denne støtten som nå videreføres.

Alt som virket på Xbox One skal virke på Series S og Series X - unntatt Kinect-titler. NICK ADAMS / Reuters

Enormt utvalg gamle titler

På Xbox Series S og X vil One-spill kunne kjøres som de er, rett på maskinvaren og dermed dra nytte av den kraftigere konsollen direkte. For eldre spill blir det antakeligvis som før; altså en slags miks av emulering av de eldste spillene, og oppgraderte varianter av spillene fra skyen.

Det er ikke slik at absolutt alle gamle Xbox-spill vil kunne kjøres, men utvalget er ikke akkurat lite heller. Microsoft har en egen liste over spillene som er støttet på Xbox One, og den er på hele 607 sider, med 20 titler på hver side. Det burde gi drygt 12.000 spilltitler siden Xbox-seriens spede begynnelse.

Noe mindre støtte hos Sony

Siden dette er viktig for alle gamere har også Sony snakket en del om hvilke eldre titler de støtter med PlayStation 5. Foreløpig begrenser det seg til PlayStation 4-titler, selv om det også har gått rykter om at eldre titler ville kunne kjøre på den japanske nykonsollen.

Den nye konsollen skal også fungere med innhold for PS VR-utstyret du har fra før.

Som vi skrev om for en liten stund siden har Sony sagt at det bare er ti PlayStation 4-spill som ikke vil fungere på PlayStation 5 .