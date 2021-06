Vil dette bety mindre kameratuter?

Samsung har produsert en bildebrikke med rekordsmå piksler.

Den nye bildebrikken. Samsung

Torstein Norum Bugge 10 Juni 2021 13:03

Er det én utvikling som har vært tydelig på mobilfronten de siste årene, så er det at størrelsen på kameratutene har skutt i været. Bare ta en titt på Samsung Galaxy S21 Ultra eller iPhone 12 Pro Max , eksempelvis.

Nå melder Samsung på sine nettsider at de har utviklet en ny type bildebrikke, som lover å kutte i størrelsen på nettopp disse kamerautstikkerne.

Brikken har fått navnet ISOCELL JN1, og kan by på opptil 50 megapikslers oppløsning. Den har en størrelse på 1/2,76 tommer, men viktigere enn dette er størrelsen på pikslene: 0,64 μm (mikrometer).

Ifølge Samsung er dette verdens minste pikselstørrelse i en bildebrikke for smarttelefoner, og det skal «...gjøre det mulig å utstyre fremtidens tynneste smarttelefoner med høyoppløste fotografiegenskaper».

Det er tydelig hva Samsung markedsfører seg på her. Samsung

Laget for «alle mobiltelefoner»

Videre skriver Samsung at denne bildebrikken er laget for «alle smarttelefoner, fra mellomklasse til flaggskip». Så kan det vel kanskje påpekes at det finnes segmenter under mellomklassen, så «alle» smarttelefoner er nok å ta litt hardt it.

Det det uansett betyr er at det ikke er en bildebrikke vi utelukkende vil se i de aller raffeste av de raffe mobilene der ute – noe som ofte har vært tilfelle med toppbildebrikker fra eksempelvis Sony.

Samtidig lager også Samsung andre bildebrikker med høyere oppløsning og større piksler, eksempelvis Isocell Bright HMX på 64 megapiksler og pikselstørrelse på 0,8 μm. Det er dermed ikke sikkert at JN1 blir brikken vi finner i de aller dyreste og mest toppspesifiserte mobiltelefonene, med mindre hovedfokuset deres er å kutte mest mulig å tykkelsen på telefonen.

JN1 er uansett det Samsung omtaler som andre generasjon av ISOCELL-teknologien, med økt lyssensitivitet på opptil 16 prosent. Brikken kan også kombinere fire piksler til én (binning) for å øke lysstyrken, noe som resulterer i 12,5 megapiksler og en simulert pikselstørrelse på 1,28 μm. Dette er ikke en ny teknologi, men det er likevel langt fra alle bildebrikker som har det.

Video skal kunne tas opp i opptil 4K og 60 fps, og under bildeknipsing kan brikken vise HDR-resultater i sanntid. JN1 er allerede i masseproduksjon, så det går nok ikke lenge før vi får se de første mobiltelefonene med disse brikkene i.