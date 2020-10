Sømløs-kunder fikk midnattsfrist – ble tilbudt støvsuger over telefon

Selskapet Insje AS står bak den utskjelte robotgressklipperen Sømløs G1, og har truet med konkurs dersom kunder sto fast på krav om tilbakebetaling etter angreretten. Rett før fristen gikk Ole Henrik Johansen, Tek.no

Håkon Kvam Lyngstad 10 Okt 2020 17:24

Etter å ha krevd pengene tilbake, fikk frustrerte kunder som har kjøpt den utskjelte norske robotklipperen Sømløs G1, forrige uke et tilbud om 2.000 kroner i rabatt – tilbakebetalt av firmaet Insje AS, som står bak produktet.

I bytte måtte de altså trekke kravet om tilbakebetaling gjennom angreretten, og beholde gressklipperen.

Hvis ikke tilbudet ble godtatt av «samtlige» ville firmaet være nødt til å slå seg selv konkurs. Det skrev de i en epost sendt ut til de som hadde fylt ut angrerettsskjemaet.

– Vi vil anbefale at tilbudet vurderes nøye og at kravet trekkes ettersom ingen av partene vil være tjent med alternativet konkurs, skrev Sømløs i eposten til sine kunder.

Fristen for å takke ja var ved midnatt, natt til lørdag. Fredag ringte firmaet til kunder med et nytt tilbud. I stedet for de 2.000 kronene, kunne de nå også velge å motta en gratis robotstøvsuger som kompensasjon.

Støvsuger-kompensasjon

Gressklipperen har blitt møtt av en storm av kritikk etter lansering, eksempelvis i form av karakteristikker som «helt ubrukelig» og «misvisende markedsføring» fra forbrukere.

Les også Den norske robotklipperen Sømløs G1 møter hard kritikk fra frustrerte brukere

Blant annet ble klipperen markedsført som «tilpasset nordiske forhold», men sliter tilsynelatende med bakker langt slakere enn de i produktets markedsføring.

I «Vi med Sømløs», en støttegruppe på Facebook hvor Sømløs-eiere kan «gi hverandre tips og råd», har gruppemedlemmer de siste dagene diskutert hvorvidt de bør takke ja til tilbudet fra firmaet om 2.000 kroner «rabatt».

Kundene måtte opprinnelig betale mellom 14.000 og 16.000 kroner for klipperen, da prosjektet i vår ble finansiert gjennom kronerullingsplattformen DNB Startskudd.

– Egentlig ville jeg stå på mitt, men de klarte å overbevise meg til å ta kompensasjonen. Jeg føler meg litt hyklersk, men de lovet å enten sende en ny klipper eller reparere den jeg har, sier kunde Kristoffer Aksnes.

Han takket ja til pengene, ikke støvsugeren.

– Nå ville jeg gi de en sjanse. Da får jeg i det minste en klipper som fungerer, i stedet for å ha betalt 14.000 for ingenting, sier Aksnes.

Han mener likevel firmaet umulig kan levere en klipper med de spesifikasjonene som ble lovet, men håper den i det minste kan fungere til hans plen – som ikke har områder med noen særlig helning.

– De har en enorm jobb foran seg med å snu det dårlige ryktet de har fått.

Les også Slik unngår du feilene mange gjør når de kjøper robotgressklipper

– Vi er nå i tett dialog med kundene våre, slik at vi kan finne en løsning på situasjonen. Vi har et sterkt ønske om å fortsette driften, slik at vi kan ta vare på eksisterende kunder, skriver styreleder Andreas Haneborg i Insje AS til Tek.no i en SMS lørdag.

Bedriften har ikke besvart spørsmål fra Tek.no om hvor mange som har takket ja til tilbudet eller hvor mange som fremdeles ønsket pengene tilbake.

Styreleder Haneborg sier på tekstmelding at de håper å få bedre oversikt i løpet av de neste par ukene.

– Blir nok kastet i søpla

En annen av Sømløs’ kunder, Terje Klungervik, har derimot takket nei til kompensasjonen, også etter tilbudet om støvsuger kom på fredag.

– De går sikkert konkurs nå, men slik de har reklamert, har de ingenting i markedet å gjøre, mener han.

Klungervik sendte sin gressklipper i retur, men forteller at den ikke har blitt plukket opp hos posten – selv om han har sendt to eposter for å minne firmaet om henting. Den blir den i stedet sendt tilbake til han igjen.

– Da blir den nok kastet i søpla om ikke så lenge, sier han.

Klungervik forteller at han likevel forventer å få tilbake hele summen fra kredittkortselskapet han betalte gjennom. Har man betalt direkte, eller med vanlig bankkort, har man derimot ikke krav på dette.

Terje Klungervik. Privat

Klungervik forteller at gressklipperens plass på DNBs Startskudd-plattform gjorde at han hadde tiltro til prosjektet da han bestilte klipperen.

Kommunikasjonssjef Vidar Korsberg Dalsbø i DNB sier lørdag at poenget med Startskudd-tjenesten er å hjelpe nye produkter og tjenester ut i live, men at de aldri kan garantere for «produktets endelige form».

– Når det er sagt, vet jeg at det er strenge kriterier av hvilke prosjekter som får komme på plattformen, forsikrer Dalsbø.

Les også Sømløs truer angrende kunder med konkurs - tilbyr 2.000 kroner i rabatt