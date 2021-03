Haugevis av Bethesda-spill på abonnement

Microsoft slipper 20 klassikere for Game Pass-brukere.

Finn Jarle Kvalheim 12 Mar 2021 10:03

Hvis ikke navnet Bethesda sier deg noe er du kanskje bedre kjent med noen av spillene som har kommet fra utviklerhuset. De er kjent for titler som Wolfenstein, Doom og Elder Scrolls. Kanskje har du ruslet timevis rundt i den radioaktive Fallout-ørkenen.

Nå kommer 20 av Bethesdas mest kjente spill på Microsofts Game Pass. Tjenesten er en abonnementstjeneste som gir tilgang på spillstrømming og lokal spilling på PC eller konsoll.

I motsetning til mange spillabonnement som Google Stadia eller GeForce Now har altså Microsofts løsning en «hjemmedel» også, for deg som har kraftig maskinvare og ikke har lyst på forsinkelsen en treg nettlinje kan gi.

Dette er spillene

Det er kun dager siden Microsoft annonserte at oppkjøpet av ZeniMax som eier Bethesda Softworks var ferdig, og at spillene fra utvikleren ville dukke opp på skytjenesten.

Samtidig er det verdt å merke seg at enkelte av disse spillene har vært på Xbox Game Pass en stund allerede, deriblant siste blad i Doom-franchisen, Doom Eternal. Men fullt så komplett har ikk listen over klassikere vært på tjenesten før nå. Om du har satt dine ben i en gaming-PC siste 20 år er sannsynligheten stor for at du har vært innom én av disse titlene:

Dishonored Definitive Collection (Konsoll, PC og Sky)

Dishonored 2 (Konsoll, PC og sky)

Doom - originalen (Konsoll, PC og sky)

Doom II (Konsoll, PC og sky)

Doom 3 (Konsoll PC og sky)

Doom 64 (Konsoll, PC og sky)

Doom Eternal (Konsoll, PC og sky)

The Elder Scrolls III (Konsoll og PC)

The Elder Scrolls IV (Konsoll og PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim (Konsoll, PC og sky)

The Elder Scrolls Online (Sky og konsoll)

The Evil Within (Konsoll, PC og sky)

Fallout 4 (Konsoll, PC og sky)

Fallout 76 (Konsoll, PC og sky)

Fallout: New Vegas (Konsoll)

Prey (Konsoll, PC og sky)

Rage 2 (Konsoll, PC og sky)

Wolfenstein: The New Order (Konsoll, PC og sky)

Wolfenstein: The Old Blood (Konsoll, PC og sky)

Wolfenstein: Youngblood (Konsoll, PC og sky)

Kan få bedre ytelse på konsoll

Microsoft melder at noen av spillene vil få bedre ytelse på de nye Xboxene, og det er også Xbox du må ha hvis du skal kunne kjøre absolutt alle titlene. Det varierer litt hvilke plattformer spillene kan kjøre på - med Fallout: New Vegas som spillet med færrest tilgjengelige plattformer - der må du ha konsoll for å kunne kjøre spillet. Noen spill er heller ikke tilgjengelig for strømmeløsningen, men bare nedlastbare for konsoll eller PC.

Samtidig er det verdt å få med seg at Microsofts nyeste konsoller, i likhet med Sonys PlayStation 5 , har vært notorisk vanskelige å få tak i denne vinteren. Det er imidlertid ventet at tilgangen skal bedre seg utover året - og allerede er det noenlunde greit å få tak i Xbox Series S - den enkleste utgaven. Den er lagervare hos en del nettbutikker, og kan hende har din lokale Elkjøp Xbox Series X på lager.