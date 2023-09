Nyhet Dårlig batteritid etter iOS 17?

Opplever du dårligere iPhone-batteri akkurat nå?

Ikke få panikk.

iPhone 14 Max. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Mange - inkludert noen av oss i Tek-redaksjonen - opplever denne uken at iPhonen tappes for batteri fortere enn bare for en uke siden.

Det er imidlertid ingen grunn til panikk, og trolig noe som går over av seg selv.

Det er nemlig slik at mengden klager på dårlig batteritid øker i tiden rundt Apples store oppdateringer av operativsystemet, skriver Apple Insider. Dette samsvarer også med denne ukens økning i klager, i og med at iOS 17 rulles ut i disse dager.

Nettstedet opplyser også at det tross alt er gode grunner for batteritappingen, og at dette stort sett er kortvarige problemer. Men at det for noen likevel kan bli et langvaring problem.

Hvorfor batteriet tappes så fort

Hovedsaklig handler batteritømmingen om at alle filene på telefonen din må indekseres på nytt. Dette er en database som utgjør selve forutsetningen for at søkeresultatene på telefonen mottas kvikt.

Dette er en prosess som vil kunne ta flere dager, og noen ganger opp til en uke. Det er i løpet av denne tiden at iPhone-brukere opplever at ting går treigt og batteriet tømmes fortere enn vanlig.

Så fort denne databasen er reindeksert, reduseres belastningen, iPhonens responstid forbedres, og batteriets levetid burde på dette tidspunktet gå tilbake til normalen.

Det er dessverre ingen måter å fremskynde denne prosessen, man må rett og slett bare ha tålmodighet.

Hvis du mot formodning fortsatt opplever dårligere batteri, må du dokumentere dette etter beste evne og ta kontakt med kundeservice.

Andre grunner for dårlig batteri

En annen mulig grunn til dårligere batteri, kan selvsagt være knyttet til telefonens alder i kombinasjon med de nye oppdateringene.

Ettersom nye oppdateringer naturlig nok kan kreve mer prosessorkraft, vil dette kunne påvirke batteriet, ettersom prosessoren kjører lenger ved nye oppdateringer.

Nyere modeller tåler dette vesentlig bedre enn eldre modeller, med tregere prosessorer og lavere batterikapasitet.

Hvis du har en eldre iPhone og derfor vil unngå å tappes, kan du unngå å oppdatere nyeste iOS 17. Dette kan vi derimot ikke anbefale noen, men det er et alternativ.

