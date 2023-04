FBI advarer mot bruk av offentlige ladere

– Bruk USB-kondom, sier norsk ekspert.

Offentlige ladepunkter, som disse hos kollektivselskapet Ruter, kan i verste fall «kapres» av ondsinnede aktører. Du bør la være å bruke dem, ifølge amerikanske FBI. Kamera Ruter

Hannah Alvestad

Ikke bruk offentlige USB-ladepunkter, melder amerikanske FBI.

Kriminelle skal ifølge byrået ha funnet en måte å benytte seg av denne typen offentlige ladere for å installere skadelig programvare på enheten du kobler til.

Typiske steder hvor offentlig lading finnes er flyplasser, hoteller, kjøpesentre og offentlig transport.

«Juice-jacking»

Denne typen kriminalitet er kjent som «juice-jacking». På Federal Communications Commission (FCC) sin nettside kommer det frem at kriminelle kan etterlate infiserte USB-kabler igjen på offentlige steder, og i noen tilfeller gi ut infiserte kabler som gaver.

Ved lading på offentlige områder, anbefaler både FBI og FCC å ta med egen ladekabel og ladekontakt, i tillegg til å benytte seg av stikkontakt i stedet for USB-uttak. I tillegg anbefaler FCC å ta med en ladebank.

Fagdirektør i Eidsiva Sikkerhetstjenester, Vidar Sandland, forteller at dette har vært en kjent problemstilling i lang tid.

Vidar Sandland, fagdirektør i Eidsiva Sikkerhetstjenester og tidligere NorSIS-rådgiver, anbefaler å bruke «USB-kondom» om du skal bruke offentlige ladepunkter. Kamera Terje Bringedal, VG

– Å putte en tilfeldig ladekabel i en PC eller mobil, kan gjøre enheten kompromittert. Det er viktig å være bevisst på problemet, selv om sannsynligheten for å bli utsatt for et slikt type angrep er lav.

Anbefaler USB-kondom

Sandland forklarer at det ikke finnes noen lett måte å se at en ladekabel/stasjon er manipulert, dermed er det tryggeste å bruke egen lader.

– Det er også mulig å anskaffe et «USB-kondom»; et adapter man kobler mellom ladekabelen og enheten, hvor kun de ledningene som blir brukt til lading er tilgjengelig. Da er det ikke fare for at man kan få overført data eller bli angrepet. Dette er mulig å anskaffe hos de fleste elektronikkjeder.

Seniorrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Anniken Beyer Fjeld, er enig med Sandland.

– At informasjon kan hentes ut fra mobiltelefoner via USB-kontakter har vært kjent lenge, men er ikke en veldig vanlig angrepsmetode. For å være helt sikker, anbefaler NSM at man lader gjennom en vanlig stikkontakt fremfor USB-ladestasjoner.

Vær obs på at åpne nettverk kan være en måte å foreta lignende angrep på. Derfor kan det å være lurt å være nøye med hvilke du velger å koble på.

Hvis du allikevel må være på et usikret nettverk, vær oppmerksom på at adressefeltet i nettleseren viser et bilde av en hengelås når du har en tilkobling til et nettsted. Dette betyr at nettsiden er trygg.