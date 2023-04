Nintendo må reparere defekte Switch-kontrollere på livstid

Joy-Con-kontrollerne til Nintendo Switch har vært plaget med såkalt «drift», altså at konsollen registrerer en svak input fra styrespakene kontinuerlig, og dermed lar sikter og annet drive over skjermen uten at du mener det. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

En fersk avgjørelse fra EU-kommisjonen innebærer at Nintendo må reparere defekte Switch-kontrollere livet ut for kundene. Nintendo sier at de «inntil videre» vil reparere alle Switch-kontrollere med et drift-problem.

Papirbunken som ble overlevert kommisjonen, besto av 25.000 klager fra forbrukere i hele Europa. Forbrukerrådet samlet inn sin del av klager her til lands og endte opp med vitnesbyrd fra over 1.600 nordmenn.

– Samtlige hadde opplevd såkalt «drift» på sine «Joy Cons»-kontrollere, som betyr at en feil på kontrollen gjør at karakterer på skjermen beveger seg uten at spilleren selv ønsker det. Klagene fra forbrukerne viste at nærmere 88 prosent av kontrollene som gikk i stykker, feilet så raskt som under 2 år etter kjøp, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

– Vi opplevde og at Nintendo var lite villige til å reparere eller erstatte produktene. Mange forbrukere måtte derfor punge ut for nye, dyre kontroller – til tross for at feilen var svært utbredt og velkjent, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Du skal heller ikke trenge kvittering.

– Siden den utvidede retten til reparasjon er uten hensyn til reklamasjonsfrist eller garanti, så behøver du ikke ikke kvittering. Det er kun Nintendo som produserer originale Nintendo Joy-Cons, sier Iversen til Tek.no.

Han sier at folk som har slike kontrollere bare kan ta de med til butikken hvor de kjøpte dem, og kreve å få utbedret feilen gratis - eventuelt med henvisning til rådets pressemelding.

– Planlagt foreldelse

Forbrukerrådet og de andre europeiske forbrukerorganisasjonene mener saken dreier seg om såkalt «planlagt foreldelse», altså at produktet er produsert med så lav kvalitet at det er dømt til å gå i stykker innenfor en gitt tidsramme.

– Her bør andre selskaper bite seg merke i kommisjonens kunngjøring, sier Iversen. Planlagt foreldelse er uakseptabelt – det koster forbrukerne svært mye penger, samtidig som det bidrar til voksende fjell av elektronisk søppel. Dette er en seier både for forbrukerne, og for miljøet.

EU-kommisjonen skriver i sin avgjørelse at Nintendo har gått med på å tilby reparasjoner utover den vanlige garantitiden - også om drift-problemene ikke skyldes vanlig slitasje («wear and tear»).

– Som et resultat av handlingen, har Nintendo gått med på å tilby og tydelig indikere at defekte Joy-Con-kontrollere vil bli reparert uten kostnad av Nintendos reparasjonssentre, uavhengig av om dette har blitt forårsaket av en defekt eller slitasje, og selv om produsentgarantien til Nintendo har gått ut, skriver kommisjonen.

EU-kommisjonens justiskommissær Didier Reynders skriver i en melding at han er fornøyd med at Nintendo frivillig har tatt steg for å komme innenfor EU-lovgivningen om planlagt foreldelse ved å tilby livstidsreparasjoner for drift-problemet.

– Dette vil forhindre kasting av ureparerte kontrollere og unødvendig avfall. På linje med vårt forslag om retten til å reparere, forventer vi at selskaper effektivt forbedrer reparerbarheten til produktene sine og den tilgjengelige informasjonen om temaet, for i større grad gi forbrukerne muligheten til å bli aktører i den grønne overgangen, sier Reynders.

Nintendo bekrefter

Vi har forsøkt å få tak i den norske Nintendo-importøren Bergsala, men foreløpig uten hell. Nintendo selv bekrefter imidlertid på sine britiske kundeservice-nettsider det EU-kommisjonen sier.

– Nintendo tar stor stolthet i å lage produkter med høy kvalitet og holdbarhet, og gjør kontinuerlig forbedringer på dem. Derfor og inntil videre vil Nintendo tilby forbrukere som har kjøpt det respektive produktet i EØS, Storbritannia og Sveits at reparasjoner for responsivitetssyndrom relatert til kontrollspaker vil gjøres kostnadsfritt av Nintendos reparasjonssentre. Dette gjelder selv om syndromet er forårsaket av slitasje og selv om den 24-måneders produsentgarantien er utløpt, skriver de.

Mer om NintendoForbrukerrådetGaming