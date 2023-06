Facebook og Instagram: Tar betalt for abonnement

Tidligere i år ble det klart at Meta var i ferd med å lansere en abonnementstjeneste for Facebook og Instagram, men da var den begrenset til noen få markeder. Nå er «Meta Verified» i ferd med å rulles ut globalt, og norske brukere kan om ønskelig sette seg på venteliste.

Prisen på abonnementet er oppgitt til 129 kroner i måneden – gitt at du registrerer abonnementet via nettleseren og ikke gjennom en app.

En annen detalj er at et slikt abonnement kun gjelder for enten Instagram eller Facebook, selv om du har begge deler knyttet til samme konto. Men du får selvsagt lov til å abonnere på hver app for seg.

Abonnementet er ellers kun tilgjengelig for brukere over 18 år og er ikke påtenkt bedrifter, da verifiseringsprosessen krever at det virkelige navnet ditt samsvarer med profilnavnet og bildet på kontoen det søkes for.

Et blått merke – og hjelp

Det lille blå verifiseringsikonet dukker opp rett ved siden av profilnavnet. Her fra Instagram. Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Det store poenget med Verified er åpenbart verifiseringsmerket som i teorien skal kunne fortelle andre at du faktisk er deg. Meta krever da at du sender inn et bilde av identifikasjonspapirer og eventuelt en videoselfie for å nettopp bekrefte din identitet.

Akkurat hvor godt dette fungerer kan vi ikke si noe om i skrivende stund, da ingen i redaksjonen har gått gjennom prosessen.

I tillegg til verifiseringsmerket lokker Meta også med «eksklusive etiketter i historier og på Reels-videoer», samt 100 stjerner i måneden på Facebook. Abonnementet åpner visstnok også for bedre kontoovervåkning og ikke minst direkte kontostøtte.

At det skal bli mulig å få hjelp ved behov kan være et viktig salgspunkt. Vi har i hvert fall hørt nok av historier fra folk som har fått kontoen sin hacket, stjålet eller urettmessig sperret og ikke vært i stand til å gjøre noe med det.

Å få tak i kundesupport for Facebook og Instagram har nemlig vært notorisk vanskelig, men som Verified-abonnent lover altså Meta at det skal være mulig å få hjelp av en virkelig person.

Noe mer informasjon finner du for øvrig på Metas nettsider om Verified-abonnementet, som nå også har fått norsk språkdrakt.

