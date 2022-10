Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony skal ha økt USA-importen med 400 prosent

Kan det bety flere PlayStation 5 i butikkene her også?

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

En analytiker hos MST Financial har sett på gods som importeres via skip til USA, og basert på vekt mener han at Sony virkelig har fått opp dampen når det gjelder PlayStation 5.

Hans beregninger viser at Sony Interactive – som jo står bak den ettertraktede spillkonsollen – på ett år har økt importmengden til USA med 400 prosent.

Dette betyr selvfølgelig ikke at alle disse konteinerne er fylt til randen med PS5-konsoller, men samtidig er det liten tvil om at noe må ha skjedd hos Sony. Hvorvidt de har fått rettet opp problemer i forsynings- / produksjonslinjene eller om de nå bare sender ekstra mange enheter til USA som forberedelser til julehandelen gjenstår dog å se.

Det pekes også på at PS5-storspillet God of War: Ragnarök slippes om en liten måned, og da kan det være veldig greit at folk også har konsoller det kan spilles på.

Sony PlayStation 5 annonse Sjekk prisen

Gode eller dårlige nyheter for Norge?

Hvorvidt den økte USA-importen er gode eller dårlige nyheter kommer helt an på om Sony Interactive generelt har fått opp produksjons- og eksportdampen eller ikke.

For hvis dette er tilfelle, betyr det trolig at vi her hjemme også kan se flere konsoller i butikkene i tiden fremover – og da blir det kanskje noen å finne under granen i år.

Ellers betyr økt import til USA at det blir mindre PS5 til andre markeder. I så fall får vi trøste oss med at det uansett er dyr strøm her på berget, så vi hadde neppe hatt råd til å fyre opp konsollen i vinterkulden uansett.

Vi spurte Komplett om de hadde noen innsikt, uten å egentlig bli så mye klokere.

– Den norske elektronikkbransjen har ikke innsyn i hvordan Sony fordeler sine spillkonsoller på verdensmarkedet. Produksjonen av PlayStation er fortsatt preget av mangel på komponenter og etterdønninger av korona som gjør at tilbudet globalt er begrenset. Komplett på sin side legger ned store ressurser på å få tilgang til flere konsoller slik at vi kan imøtekomme våre kunder, skriver kommunikasjonssjef Kristin Hovland i en e-post til Tek.

Derfor må vi bare krysse fingrene for at økt USA-import betyr flere konsoller globalt sett.

Les også PlayStation 5 har fått støtte for ny oppløsning