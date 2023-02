Tesla-eiere klager på vindusviskere som ikke vil skru seg av

– Helt latterlig.

Kamera Tesla

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Gode vindusviskere er de du helst ikke trenger å tenke over. De settes i gang automatisk når det begynner å regne eller snø litt, de fjerner all smuss fra vinduet, og hvis det er skikkelig rufsevær så skrur de opp hastigheten selv. Og ikke minst; de holder seg avskrudd når det ikke regner.

Sistnevnte ser ut til å være et problem for Teslaer oppdatert med selskapets nyeste programvare. Både i tips-innboksen vår, på Facebook-grupper, elbilforum og Twitter melder frustrerte Tesla-eiere om det samme:

Vindusviskerne nekter å skru seg av!

Må skru av cruisekontroll

Én leser som har tipset Tek.no om problemet sier det er så irriterende at han ofte ser seg nødt til å skru av cruisekontroll helt, bare for å slippe å høre og se vinduviskerne:

– Problemet med dette er at sensoren som sender regn, noen ganger går bananas og viskerne visker i vei uten grunn, lager masse bråk, striper ruta og så videre. Det ender derfor opp med å måtte deaktivere cruise control for så å kunne slå av viskerne.

Her er et klipp vi har fått tillatelse til å dele som viser problemet. Pent vær, ingen nedbør, men vindusviskere som nekter å skru seg av:

I flere Teslaeiergrupper på Facebook diskuteres problemet også høylytt.

Kamera Skjermbilde, Facebook

– Helt latterlig, sier én, og mener Tesla aldri kan ha testet funksjonen i nordlige strøk.

– Viskerne går mer eller mindre kontinuerlig på tørr rute og riper opp vinduet. Dersom Vision-kameraet er så følsomt for en liten støvflekk så er det i praksis ikke en løsning som vil fungere, fortsetter han.

Teslaer bruker nemlig ikke regnsensorer for å styre vindusviskerne, men de samme kameraene som de også bruker for Autopilot og nylig også for parkering.

Langvarig problem

Problemet virker å være todelt. I en nyere programvareoppdatering, som i mange tilfeller installeres automatisk i alle Teslaer, ble det umulig å skru av auto-modusen til vindusviskerne når du aktiverer enten cruisekontroll eller Autopilot.

Kombinér dette med at vindusviskerne ser ut til å feiltolke været i varierende grad, og ofte skrur seg på selv om det er helt klart vær, så har du ganske irriterende problem.

Vi har sett rapporter om feilen helt tilbake til sommeren 2022, så feilen er ikke langt ifra ny. Men det er i det siste problemet ser ut til å ha rammet flere, spesielt her i Norge.

Kan ha funnet en «fiks» for å skru av vindusviskerne

I en Tesla-gruppe på Facebook sier én bruker at han har klart å komme rundt problemet med vindusviskerne som ikke skrur seg av.

Hvis man aktiverer taleassistenten i bilen og ber den skru av vindusviskerne med stemmen, mens cruisekontroll/Autopilot er aktivert, vil de stoppe:

Vi har kontaktet Tesla Norge for en kommentar rundt problemet, og for et tidsestimat på når problemet kanskje kan løses.

Oppdatert 11:15:

Teslas svarer at Tesla ikke ønsker å kommentere saken.

Mer om TeslaElbil