Proshop truet kunde med politianmeldelse

– Helt klart en overreaksjon, sier Forbrukerrådet.

Bilde av e-posten Simen Walle fikk fra Proshop Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

De fleste har sikkert vært utsatt for varierende grad av kundeservice, men har du noen gang blitt truet med politianmeldelse av en kundebehandler?

Det hadde ikke Tek-leser Simen Walle heller, før han prøvde å reklamere på et hovedkort han hadde kjøpt hos nettbutikken Proshop.

Nektet reklamasjon, søkte råd på Reddit, ble truet med politianmeldelse

Det hele startet opprinnelig med at Simen ønsket å reklamere på et hovedkort, som han hevdet hadde bøyde pins – altså, kontaktpunkter – da han mottok det.

Hovedkortet er altså den største komponenten i en PC, som du kobler de resterende delene av maskinen til. Prosessor, grafikkort og så videre. Ødelagte kontaktpunkter, bøyde pins i dette tilfellet, vil gjøre kortet helt ubrukelig.

Bøyde pins der prosessoren vanligvis skal kobles til. Kamera Simen Walle, Privat

Proshop på sin side mente det hele var snakk om en brukerfeil, og nektet å reklamere på produktet.

– Jeg opplevde det som provoserende, forklarer Simen.

Proshop-kunde, Simen Walle Kamera Privat

– Jeg hadde dokumentert og sendt bilder av skaden på hovedkortet, samt sendt inn selve kortet etter avtale med Proshop om reklamasjonssak. Så gir Proshop beskjed om at de ikke kan se noe annet enn en brukerfeil, og forklarer også at jeg har pakket inn hovedkortet feil.

Proshops daglige leder, Kjell Ø. Haugen, fastholder denne påstanden.

– I dette tilfellet var det ikke forsvarlig pakket, uttaler han og opplyser at de alltid filmer oppakningen av returnerte produkter.

– Det er også veldig fort gjort at man monterer CPUen feil, og bøyer pinnene. De er jo små og skjøre, dessverre, fortsetter han.

Hovedkort med skader. Kamera Simen Walle, Privat

Uenighet om reklamasjon til tross, marerittet inntraff først da Simen søkte råd på Reddit. Han postet et skjermbilde av dialogen med Proshop, etter at de hadde avslått å la ham reklamere på produktet.

Problemet var at det opprinnelige skjermbildet hadde fornavnet til en av Proshops kundeservicemedarbeidere. Først fikk han en e-post som ber ham fjerne personopplysninger fra Redditposten, med kommentaren om at saken «vil tas videre med vårt GDPR team».

Simen fjernet fornavnet, men får dagen etter beskjed i en e-post om at han politianmeldes.

«Vi har nedlastet tråden der du går ut med navn på min kollega *** som er en privatperson i vårt firma, og dette er anmeldt til Politiet.»

– Faen, hva har jeg rotet meg borti nå, tenkte Simen.

Proshop legger seg flat

Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Kamera Forbrukerrådet

– Helt klart en overreaksjon, sier forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, etter å ha blitt forelagt saken.

Det kan det virke som også Haugen er klar over, som avkrefter at dette er en sak som er eller skal politianmeldes.

– Det er jo langt over streken. Dette skal ikke politianmeldes i det hele tatt. Dette er ikke Proshop-politikk, og således ikke greit, forklarer Haugen, og legger seg langflat på vegne av selskapet.

– Jeg forstår at kunden er skremt, og at han reagerer på dette. Når det gjelder trusselen han fikk er det bare å legge seg flat og beklage. Det er langt over streken, og skulle aldri ha skjedd.

Han forklarer at det var ubehagelig for den ansatte å få fornavnet sitt offentliggjort på den måten, men medgir likevel at reaksjonen på saken var helt feil.

– I utgangspunktet er det ikke dette noe stort og viktig for Proshop at fornavn ligger ute, men det kan virke ubehagelig for noen, forklarer han. Haugen bekrefter at hendelsen er tatt opp med de det gjelder.

Fornavn er personopplysning

Selv om alle involverte i denne saken nå er enige om at det var en overreaksjon, betyr det ikke at det er fritt frem å dele andres navn i offentlige fora – selv ikke fornavn. Datatilsynet bekrefter nemlig at fornavn kan være en personopplysning.

– Fornavn i seg selv kan være en personopplysning. Det avhenger av om man direkte eller indirekte kan identifiserer vedkommende, forklarer juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, Miriam Karlsen.

Personvernrådgiver i Sopra Steria, Ida Thorsrud. Kamera Sopra Steria

Personvernrådgiver i Sopra Steria, Ida Thorsrud, som har informasjonssikkerhet og personvern som sitt spesialområde, bekrefter dette. Hun legger også til at man må ha et behandlingsgrunnlag – altså, et rettslig grunnlag – for at det skal være lovlig å oppgi personopplysninger.

– Ingen har rett til å publisere personopplysninger om andre. Skal man gjøre det må man ha et behandlingsgrunnlag, forklarer hun, og merker seg samtidig at selskapet her ba om fjerning og at kunden gjorde dette.

– Jeg synes det derfor er ryddig av selskapet å be om at personopplysningen fjernes ved å sladde navnet. Da tar man hensyn til ytringsfriheten samtidig som man tar hensyn til personvernet til den ansatte.

