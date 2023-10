Sony slipper ny versjon av PlayStation 5

Får mer lagring og tar litt mindre plass.

Den nye utgaven kjennes enkelt igjen på delte sidepaneler. Kamera Sony Interactive

Publisert i går 09:16

I passe tid før jul skal Sony rulle ut en oppdatert utgave av den nå snart tre år gamle spillkonsollen PlayStation 5. Den nye versjonen får litt mer lagringsplass, med en SSD på 1000 GB mot dagens 825 GB, og har dessuten blitt både smalere og lettere.

Foruten dette er begge USB-portene i fronten blitt Type-C.

Ifølge Sony har nykommeren mistet 30 prosent i volum, samt fått en vektreduksjon på 18 og 24 prosent målt mot dagens modeller. Ja, det betyr at du også fremover vil ha muligheten til å velge mellom den vanlige PlayStation 5 og PlayStation 5 Digital Edition.

Men en vel så viktig detalj finner vi ved konsollens sidepaneler, som nå er todelt – med en blankere topp og matt bunn. Her er den store nyheten at Digital Edition kan oppdateres med diskdrev i ettertid om det skulle bli ønskelig.

Sonys Ultra HD Blu-ray Disc Drive for PS5 har allerede fått en veiledende pris på 120 euro.

For konsollene selv er prisene oppgitt til 550 euro og 450 euro, så det vil stadig lønne seg å kjøpe den vanlige utgaven dersom du vet at du vil få bruk for diskdrevet.

En annen nyhet er at den nye utgaven kun skal leveres med en fot for horisontal (liggende) bruk. Det vil også komme en ny «vertikal fot», men dette blir ekstrautstyr til den nette sum av 30 euro. Den nye foten skal for øvrig også være kompatibel med de tidligere modellene.

Faser ut den gamle

Vi vet ikke når de nye utgavene dukker opp her hjemme, men som vanlig ser det ut til at Sony prioriterer det amerikanske markedet. Der skal den være på plass i løpet av november måned, og så skal den rulles ut globalt i påfølgende måneder.

Så norske forhandlere vil trolig få den en gang på nyåret, eller før jul hvis vi er heldige.

I forbindelse med at den nye versjonen kommer på plass skal også den «gamle» PS5-utgaven fases ut, og vil da bare være tilgjengelig frem til lageret er tomt.

