Googles smarthøyttalere får tilbake funksjoner

Google vant mot Sonos. Foreløpig.

Google Nest Audio er blant høyttalerne som nå får tilbake funksjoner etter at et nytt søksmål gikk Googles vei i California. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 08:24 Lagre

Kortversjonen Krysse av Flere Google-produkter får tilbake tidligere begrensede multiromsfunksjoner, som en følge av en viktig seier i patentsøksmålet mot Sonos.

Dette inkluderer Nest Mini, Nest Audio, Chromecast med Google TV, Nest Hub, Nest Hub Max, Nest WiFi og Pixel Tablet.

Sonos hevder at den nye dommen er ugyldig og planlegger en anke. Mer +

Ah, patentsøksmål. Det mest spennende på planeten. Bortsett fra når de gjør at høyttalerne dine ikke fungerer som lovet.

Nå melder Reuters og The Verge at Google har vunnet en viktig seier over Sonos, og dermed får Googles smarthøyttalere og tilkoblede produkter funksjoner tilbake. Det gjelder en rekke høyttalere, nettbrett og smartskjermer. Også nye Chromecast-modeller vinner tilbake funksjonalitet.

Det er muligheten til å sette høyttalere i flere samtidige grupper som kommer tilbake som funksjon. Dermed kan høyttalerne igjen tilhøre både «Stuen» og «Alle», for eksempel.

Dette er dingsene som får tilbake funksjoner

Det er disse høyttalerne og dingsene som midlertidig har hatt begrensninger i multiromsfunksjonene sine:

For fans av multiromslyd er kanskje Nest Audio den viktigste av disse, ettersom høyttaleren kun koster rundt tusenlappen og på mange måter konkurrerer med Sonos sine to-tre ganger så dyre høyttalere.

Man kan tenke seg at disse har blitt brukt til å sette opp rimelige, men omfattende multiromsløsninger.

Sonos Era 100 koster godt over dobbelt så mye som en Nest Audio. Men funksjonsmessig forsøker de å løse omtrent samme problem; den samme lyden i flere rom - enten alle, eller bare et utvalg. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Viktig begrensning

Med begrensingen i antall grupper en høyttaler kan være del av, vil du altså ikke kunne både ha en høyttaler som spiller sammen med «alle» dine andre høyttalere, eller bare sammen med «alle høyttalerene på stua». Du må velge én av disse gruppene.

Det låter kanskje som en liten funksjon, men å ha ulike grupperinger av multiromshøyttalere er en viktig grunn til å ha denne typen utstyr.

Hvis alle høyttalerne kan spille enten bare alene, eller alle samtidig - kan for eksempel ikke de yngste spille sine favoritter på loftet mens du hører på radio på kjøkkenet.

Og høyttalere som kun er del av grupper for enkeltrom vil aldri kunne spille det samme i hele huset.

Å være del av flere ulike gruppesammensetninger er altså en avgjørende del av livet for en multiromshøyttaler.

Beriket seg urettmessig?

Det er ikke mer enn en knapp måned siden funksjonene ble tatt ned som følge av en pågående rettsstrid med høyttalerprodusenten Sonos.

I en ny dom i California hevdes det at multiromskjempen Sonos har forsøkt å berike seg urettmessig på ugyldige patenter.

Sonos på sin side mener at den nye dommen er ugyldig og skal anke den.

Til tross for at dette antakelig ikke er det (aller) siste vi hører om saken, har likevel Google valgt å gjenopprette funksjonene - under en måned etter at de forsvant.

Google og Sonos har kriget i rettssalene flere steder etter tidligere å ha forsøksvis samarbeidet om å integrere Googles strømmetjenester i Sonos sitt økosystem av høyttalere.

Bruker du multiromshøyttalere? Ja, fra Google Ja, fra Sonos Ja, fra annet merke Nei, det trenger jeg ikke

Mer om SonosGoogle