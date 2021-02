Skal bruke AI til å beskytte ørner fra å bli tatt av vindmøller

IdentiFlight

Ole Henrik Johansen 1 Feb 2021 08:11

Stadig flere vindmøller bygges her i landet, og en av ulempene med de enorme kreasjonene er at de kan utgjøre en fare for nærtflyvende fugler.

Nå skal et nytt system kalt IndentiFlight ha blitt utviklet og testet i Wyoming, USA, som ved hjelp av kunstig intelligens skal redusere faren for at blant annet ørnen blir drept i vindkraftparker, melder Electrek .

Foreløpige resultater viser at systemet har redusert dødelighetsraten med opp mot 82 prosent.

Kan oppdage ørn én kilometer unna

Løsningen de har testet ut er en kamerarobot som settes i nærheten av vindmølleparken. Systemet bruker en kombinasjon av kunstig intelligens og avansert optikk for å kunne oppdage ørner og andre fugler på opp mot én kilometers avstand.

Dersom systemet oppdager en ørn som er i ferd med å sette seg selv i fare, kan man varsle aktøren som har vindmøllene, og på den måten stenge en eller flere vindmøller for å unngå problemer.

Kombinasjonen av optikk og AI skal kunne redde flere ørner fra å bli tatt av vindmøller. IdentiFlight

Bruker database for å gjenkjenne

For å kunne bestemme hva som er i ferd med å forville seg inn i fare, bruker systemet en database med 47 millioner bildeeksempler. Ved å sammenligne fuglen den har oppdaget mot disse, kan man altså «se» hvilken art det er snakk om.

Dette hjelper dem også med å avgjøre om det er en utrydningstruet art som er i ferd med å utsettes for fare.

I tillegg til å se hvilken art det er snakk om, vil man også kunne fastslå hvilken posisjon den, hastighet og retningen den flyr i. Systemet skal angivelig være helt automatisk.