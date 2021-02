Samsung slipper ny 2,5-tommers SSD

Mener den gamle SATA-standarden stadig kan bli bedre.

Vegar Jansen 19 Jan 2021 16:00

Det skjer stadig nye ting på SSD-fronten, men da tenker vi i hovedsak på kappløpet som foregår med M.2-disker med PCIe-grensesnitt.

Samtidig har åpenbart ikke Samsung helt gitt opp drømmen om å klemme enda litt mer ytelse ut av SSD-er med det gamle SATA-grensesnittet – selv om det er mange år siden SSD-produsentene snuste på grensen for hva som er mulig med SATA 6 Gbit/s (også kjent som SATA III).

Etter tre år med 860 Evo som en av de mest populære SATA-SSD-ene på markedet så vi egentlig ingen god grunn til at Samsung skulle komme med en oppdatert utgave. Men det er altså det vi har fått i dag.

Nykommeren har fått betegnelsen Samsung 870 Evo – ingen store overraskelser der altså – og minner på mange måter om forgjengeren. Den har samme type TLC minneteknologi, samme fem års garanti og samme TBW-tall.

TBW står for total bytes written og sier noe om hvor mye disken skal tåle å bli skrevet til i løpet av levetiden. Eller hvor «robust» den kan regnes som å være, på et vis.

Identisk er også størrelsene – 870 Evo kommer altså i kapasiteter fra 250 GB opp til 4 TB.

Men nykommeren vil kun være å finne i 2,5-tommersformat, mens 860 Evo også er å oppdrive i form av M.2- og mSATA-pinner.

Nye generasjoner innmat

Den nye Samsung 870 Evo er likevel ikke gammel teknologi med ny merkelapp. Innvendig sitter sjette generasjon V-NAND-minne, som er to generasjoner nyere enn hos 860 Evo, samt den nye MKX-kontrolleren.

Dette skal bety bedre ytelse enn forgjengeren, men for ren sekvensiell lese- og skriveytelse snakker vi ikke om noe drastisk. Samsungs egne tall sier 560 MB/s les og 530 MB/s skriv for 870 Evo, mot 550/520 MB/s for forgjengeren 860 Evo.

Som nevnt er vi allerede på grensen av hva som er praktisk mulig over SATA 6 Gbit/s.

Men Samsung opererer med større forskjeller mellom 870 Evo og 860 Evo under mer krevende bruk, og lover dessuten at hastigheten hos den nye 870 Evo skal holde seg bedre over tid etter hvert som SSD-en brukes.

Samsung 870 Evo får en veiledende pris på 499 norske kroner for 250 GB og 899 kroner for utgaven på 500 GB. Videre opp i størrelse lyder kroner 1799 for én terabyte, 3399 kroner for 2 TB og 6799 NOK for 4TB-modellen.

Vi forventer at disken vil bli rimeligere etter hvert som den kommer seg på plass i butikkene, ellers vil nok 860 Evo være et mer attraktivt kjøp så lenge den fremdeles er i handelen.