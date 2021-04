Inviterer til testing av The Witchers svar på Pokémon GO

The Witcher: Monster Slayer. CD Projekt

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 26 Apr 2021 12:58

CD Projekt og utvikler Spokko er klare for å begynne alfa-testing av det kommende AR-mobilspillet The Witcher: Monster Slayer.

Les også: Neste The Witcher-sesong er ferdig innspilt » (Gamer.no)

Via spillets nettsider forteller CD Projekt at spillere kan registrere seg for det som kalles en «early access soft-launch»-versjon. Det er altså snakk om tidlig tilgang til en versjon av spillet som enda ikke er ferdig.

I første omgang er det kun Android-brukere som inviteres med på moroa. De som ønsker kan slenge inn Google Play-kontoen sin på nettsiden for The Witcher: Monster Slayer . Noen startdato er ikke satt, men deltakere skal plukkes ut mot slutten av april.

Les også: Slik ser The Witcher 3 ut om du fjerner alt av grafikkeffekter » (Gamer.no)

«The Witcher GO»

The Witcher: Monster Slayer ble opprinnelig avduket i fjor sommer, som et slags svar på Niantics voldsomme Pokémon GO-suksess. Som i Pokémon GO må The Witcher: Monster Slayer-spillere vandre rundt i den virkelige verden og bruke omgivelsene sine som en del av det som skjer på skjermen.

The Witcher: Monster Slayer. CD Projekt

Spillet er satt til en tid før Geralt dukket opp i The Witcher-universet. Det betyr imidlertid ikke at det vil mangle på kjente figurer, og fans av både spill, bøker og TV-serien vil nok dra kjensel på spesielt monstrene man skal bekjempe.

The Witcher: Monster Slayer har ikke fått noen endelig slippdato. Spillet kommer til iOS og Android.