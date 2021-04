Bekrefter ny «The Last of Us»-historie

Men fansen må likevel holde champagnen på kjøl en stund til.

Jonathan Falk 29 Apr 2021 09:41

De to første spillene i «The Last of Us»-serien har vunnet bøttevis med «årets spill»-titler og regnes å være blant de aller beste spillene i single player-sjangeren i moderne tid.

Da toeren kom i fjor sommer, solgte det over fire millioner kopier i løpet av lanseringshelgen, og ble med det Sonys raskest selgende eksklusive Playstation-spill.

I et intervju med podkasten Script Apart bekrefter kreativ leder i Naughty Dog Neil Druckmann at han har et manus til «The Last of Us III». Han heller imidlertid isvann i årene på dem som håper et nytt eventyr er rett rundt hjørnet.

– Jeg er litt usikker på hvor mye jeg vil røpe. Vi har skrevet en historie, bekrefter Druckmann i podkasten.

Han sier samtidig at spillet ikke er under produksjon per i dag, men at han håper historien ser dagens lys en gang.

– Historien utforsker hva som skjer etter dette spillet («The Last of Us II»). Vi får se, sier han.

Naughty Dog, utvikleren bak spillene, har nok å henge fingrene i om dagen. I tillegg til et nytt «Uncharted»-spill (og en film på gang), har de planer om slippe et «The Last of Us» i multiplayer-versjon. Det rapporterte blant annet IGN tidligere i år.

Druckmann forklarer at mye skal klaffe for at de tenner på riktig idé.

– Når vi er ferdig med en av de store titlene våre så bruker vi lang tid på å utforske ulike ideer, enten det er et «The Last of Us III», noe helt nytt eller om det er en gammel franchise vi vil gå tilbake til. Jeg liker å utforske alle disse mulighetene, se på dem og spørre: OK, vi har disse ideene. Som studio, hva vil vi knytte oss til, spør han retorisk.

– Man vil være helt sikker på at du er giret på idéen du har, at den føles utfordrende nok.