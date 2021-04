Samsungs terrasse-TV kommer til Norge

The Terrace kan skylles med hageslangen.

Samsungs «The Terrace» lanseres i Norge. Samsung

Finn Jarle Kvalheim 14 Apr 2021 15:22

Pressemeldinger om IP-sertifiserte, tette, TV-er er ikke hverdagskost. Men den nokså vedvarende stillheten brytes av Samsung som i dag varsler at The Terrace kommer til Norge. TV-ene i serien er IP55-sertifiserte, noe som betyr at de er beskyttet mot støv, og skal tåle å sprutes på med dyse, altså vannslange, fra alle retninger.

De tre skjermene i serien er 55, 65 og 75 tommer store og begynner prismessig på 40.000 kroner.

Det er Samsungs eksisterende QLED-teknologi med 4K-oppløsning som skjuler seg på innsiden, og det samme gjør smart-TV-plattformen du kanskje kjenner fra stua fra før.

Tåler norsk klima - for det meste

I vinterlandet Norge er det dessuten relevant at TV-ene skal klare seg helt ned i 30 minusgrader, som betyr at foruten deler av innlandet i sør og de aller nordligste delene av Norge fint bør kunne montere en sånn utendørs.

På sommersdagene er TV-en nokså optimistisk i norsk sammenheng - den skal klare 50 varmegrader, så så lenge den monteres i skyggen bør den klare seg fint på selv den beste sommerdag.

Fra Samsung i Norge får vi vite at TV-en ikke skal utsettes for direkte sollys - den må henges i skyggen. Men for solvante øyne burde TV-en være lyssterk nok - med sine 2000 nits.

Tynn-ish

TV-en skal være seks centimeter tykk, noe som Samsung hevder er nokså tynt. Sammenliknet med stue-TV-er flest er det å ta litt i, ettersom mange av dem kan bli svært tynne. Men så er de vanligvis heller ikke vanntette, og lyssterke, bakbelyste TV-er som The Terrace er er som regel aldri blant de tynneste inne heller.

Attåt TV-en slipper elektronikkprodusenten en lydplanke som også er tilpasset utebruk, sånn at du kan få lyden som hører til. Det er imidlertid noe større spenn i utvalget høyttalere for utebruk fra før, med alt fra trådløse utehøyttalere til værsikrede alternativ fra store høyttalerprodusenter som Bose.

Samsung

Enda The-TV-en

TV-en føyer seg inn i det man må kunne kalle nokså formålsspesifikke skjermer og projektorer fra Samsung. De har fra før design-TV-ene The Serif og The Frame, som gir to varianter av spesiell rammefasong til storskjermene. I tillegg har de The Sero, som er en TV som kan snu seg på høykant når du sender innhold fra mobilen. The Wall er en modulbasert TV-løsning der du bygger TV-en med små skjermpaneler i slengen bort gjennom veggen. The Wall er også for tiden verdens eneste Micro LED-baserte TV-løsning.

I tillegg er The Premiere toppmodellen av projektorer fra selskapet .

De vanlige TV-ene har mer ordinære navn.

The Terrace har forøvrig vært i salg i USA en tid allerede, mens salget starter her i Norge i slutten av april.