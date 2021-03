Facebook jobber med Instagram for yngre

Utvikler versjon laget for barn under 13 år.

Instagram skal jobbe hardere for å nå ut til yngre. Nå skal de bygge tjeneste som også barn under 13 år kan bruke. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 19 Mar 2021 13:10

Facebook sliter blant de yngste , og både hovedplattformen og Instagram har hatt sine problemer med spam og moderering. Nå kommer det frem i et notat funnet av Buzzfeed at Instagram jobber med å trygge plattformen sin for de aller yngste brukerne av sosiale medier.

I dag er det noenlunde gjengs praksis med aldersgrense på 13 år for å registrere seg på sosiale medier, men mange yngre er likevel på de ulike tjenestene. I notatet er det Vishal Shah, med den mildt kronglete tittelen «visepresident for produkt», som uttaler at de planlegger en versjon av Instgram for de yngste:

– Vi har identifisert arbeid rettet mot unge som en prioritet for Instagram, og har lagt det til i listen for første halvår. Vi kommer til å bygge en ny pillar innenfor Community Product Group for å fokusere på to ting; å akselerere vårt arbeid med integritet og personvern for å sikre den tryggest mulige opplevelsen for tenåringer, og å lage en versjon av Instagram som for første gang lar folk under 13 år trygt bruke tjenesten, står det i notatet.

Tjenesten skal bygges av Pavni Diwanji som tidligere jobbet med ungdomsrettede satsinger hos Google, deriblant Youtube Kids.

Mye konflikt for Facebook

Facebooks tjenester har vært i uvær både for deling av data og for trøbbel med moderering. Aller mest kjent var kanskje Cambridge Analytica-skandalen som ble rullet opp i 2018, der millioner av brukere fikk delt sine politiske tilhørigheter . Men allerede tilbake i 2011 hadde selskapet vært i hardt vær flere ganger.

De siste par årene har det vært noe smulere sjø for selskapet, med få større skandaler - men samtidig med mye omtale på liknende fronter. Selskapet har måttet uttale seg i det amerikanske konkurransetilsynets etterforskning av Silicon Valley-gigantene, og de har ligget i en offentlig strid med Apple som i denne generasjonen iOS skrur av mulighetene for sporing av brukerne.

I land som Tyskland og Australia har de vært i klammeri med myndigheter over datainnsamling og rett til å dele mediepublisert innhold . I Australia skrudde Facebook like gjerne av all mulighet til å dele redaksjonelt innhold i protest mot myndighetenes krav.

Ungdommen svikter hovedtjenesten

I nye tall om ungdoms bruk av Facebooks hovedtjeneste, går det frem at frafallet har vært stort de siste par årene. I en undersøkelse fra Kantar, publisert av Kampanje, vises det til at det var 908.000 personer mellom 15 og 29 år som hadde en konto i daglig bruk i 2018, mens tallet var nede i 700.000 i samme kvartal i 2020. En nedgant på 208.000 daglige brukere på to år.

Hvordan det ligger an med tallene for den mer bilde- og småsnuttdrevne tjenesten Instagram er ikke kjent, men i første halvår er det altså ungdommen som skal prioriteres.

Fokus på sikkerhet og moderering virker ellers som et fornuftig tiltak - den siste tiden har det vært en del fokus på Instagram-brukeres økte opplevelse av spam på tjenesten .