Slik blir det nye Among Us-kartet

Spillets hittil største kart har fått slippdato.

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 19 Mar 2021 14:26

The Airship, det neste kartet for spillfenomenet Among Us , har omsider fått sin offisielle slippdato.

Kartet rulles ut som del av spillets neste store gratisoppdatering, den 31. mars.

Kan velge hvilket rom man starter i

Det kommende kartet ble opprinnelig avduket i desember, etter flere uker med hint fra utvikler Innersloth. Teamet beskriver The Airship som det hittil største Among Us-kartet, med blant annet nye oppgaver å prøve seg på og muligheten til å velge hvilket rom man starter i etter hvert møte.

I sin nyeste utviklerblogg delte Innersloth ingen ny sniktitt på kartet, men forklarte i stedet mer om hvorfor det har tatt så lang tid å få The Airship på plass. I korte trekk dreier det seg om at spillet ble altfor populært på altfor kort tid og det lille utviklerteamet klarte ikke å henge med.

Nytt system vil gjøre det lettere å oppdage juks

I den samme oppdateringen som kartet kommer også en annen etterlengtet funksjon for Among Us – nemlig et kontosystem. Som Innersloth forklarer vil funksjonaliteten fortsatt være ganske spinkel, men kontosystemet vil gjøre det lettere å slå ned på juks og ugrei oppførsel.

Among Us nådde enorm popularitet i fjor, to år etter at det opprinnelig ble lansert. Millioner av spillere har kastet seg på, en Switch-versjon er lansert og en Xbox-utgave er også på vei. De siste månedene har interessen dabbet av noe, men spillet har fortsatt tusenvis av aktive spillere hver dag.

