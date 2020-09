Over en pikselert videostrøm og skurrete lyd avslører Motorola Moto G9 Plus

Moto G9 Plus i begge farger. Forhåpentligvis ser de litt penere ut i virkeligheten. Skjermdump, Motorola-lansering

Niklas Plikk 15 Sept 2020 09:00

Høsten er alltid den mest spennende tiden for teknologiinteresserte, med nye produktlanseringer hver eneste uke. Tidligere år har det betydd mye reiser for oss i Tek-redaksjonen, da vi har reist verden over for å være tidlig ute med å gi et førsteinntrykk av nye dingser som slippes.

Slik er det ikke i år. Coronaviruset har gjort at omtrent hver eneste produktlansering gjennomføres digitalt. Fremfor å reise noe sted, og uten å kunne prøve de nye produktene, sitter vi hjemme og følger med fra PC-ene våre. Noen produsenter lager proffe videoer de strømmer direkte på nettet, mens andre gjør det litt mer «intimt», ved å invitere et titalls journalister til videokonferanser med mulighet for å stille spørsmål.

Det var via en videokonferanse mandag ettermiddag vi fikk presentert Motorolas nyeste flaggskipsmodell i G-serien, kalt Moto G9 Plus. Motorola satset på budsjettpresentasjon av budsjettmobilen sin, men høydepunktene for den nye mobilen kom i hvert fall tydelig frem: Større skjerm, raskere prosessor, større batteri og AI-funksjoner.

Motorola Moto G9 Plus Pris 2990 NOK Skjerm: 6,8 tommer, 1080 x 2400 piksler Prossessor: Snapdragon 730G Arbeidsminne: 4 GB Lagringsplass: 128 GB, med støtte for minnekort Kamera: 4 bak, 1 foran. 64 MP, 8 MP vidvinkel, 2 MP makro og 2 MP dybdekamera. 16 MP frontkamera Tilkobling: USB-C, NFC, Bluetooth 5.0 Batteri: 5000 mAh, støtte for hurtiglading. 30W-lader følger med

Slik blir Moto G9 Plus

Motorola har i mange år hatt et godt grep om billigsegmentet, og de aller fleste mobilene i G-serien har vært trygge og gode kjøp. Basert på bare spesifikasjonene ser det ut som det samme vil gjelde med G9 Plus. Utsalgsprisen er nemlig på bare 2.990 kroner.

Skjermstørrelsen er i år økt til 6,8 tommer, og oppløsningen er på 1080 x 2400 piksler, og de skryter blant annet at det er støtte for avanserte teknologier som HDR10. Skjermen har imidlertid en oppfriskningsrate på «bare» 60 bilder i sekundet.

På innsiden har de fått på plass til et batteri på 5000 mAh, som ifølge den spesifikasjonsopplesende Motorola-personen i andre enden av presentasjonen vil vare til cirka to dagers vanlig bruk. Like interessant er det at de har fått på plass hurtiglading i mobilen og en 30 watts medfølgende lader, som skal kunne gi 30 prosent batteri på ti minutter lading. Hendig!

Prosessoren – en Snapdragon 730G – skal være raskere enn før, 58 prosent for å være nøyaktig, og mobilen kommer med 4 GB minne. Når det kommer til tilkobling er det «bare» 4G her, og ikke 5G slik mange dyrere modeller har fått på plass i år.

G9 Plus kommer bare i én variant og den er utstyrt med 128 GB lagring. Dette kan også utvides med minnekort på opptil 512 GB.

Mobilen er for øvrig laget i plast, «very beautiful material» får vi høre, som kommer i enten gull eller blått. Den er «vannavstøtende», noe som vil si at den tåler litt vannsprut, svette og regn, men vil trolig dø hvis du mister den helt i vannet.

Fire kameraer, men ingen zoom

Skjerm, «beautiful material» og stort batteri til tross – det var kameraet, eller rettere sagt kameraene – som Motorolas talsperson var aller stoltest av. Totalt er det snakk om fire sensorer på baksiden. Hovedkameraet er på 64 megapiksler, og kan skryte av ekstra godt egenskaper i mørket, samt et svært lyssterkt objektiv. Det er også et 118 graders vidvinkelobjektiv på plass, samt et makrokamera med en nærgrense på drøye to centimeter. Til sist er det en dybdesensor, omtalt som et eget 2 megapiksels kamera av Motorola, som skal bidra til å skille objektet du vil ta bilder av fra bakgrunnen.

Motorolas produktekspert, Atish Ghosh. Skjermdump, Motorola-lansering

Selfiekameraet på fremsiden er på 16 megapiksler, og kommer med funksjoner som «beauty mode», som visker vekk ujevnheter og lignende fra ansiktet.

– Jeg ser kjempevakker ut på skjermen, selv om jeg ikke er så vakker i virkeligheten, sier Motorolas Agnieszka Stanczuk, mens hun forsøker å vise fram mobilen foran webkameraet.

Motorolas produktekspert Atish Ghosh, som man bare ser øynene og pannen av på webkameraet, nikker med.

Kommer til test

Så, hvordan er produktet i virkeligheten? Vi aner ikke. Foreløpig har vi tross alt bare sett det via et pikselert webmøte, og via stilige dataskapte bilder. Spesifikasjonene virker dog lovende, og prisen er definitivt ikke avskrekkende. Hvordan den fungerer i praksis får vi bare vente og se når vi får den inn til test!