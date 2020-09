Nå rammes Huaweis skjermtilgang også

Får ikke lenger tilgang på skjermer fra Samsung og LG.

Finn Jarle Kvalheim

Finn Jarle Kvalheim 10 Sept 2020 08:21

15. september utvides handelsrestriksjonene USA har lagt på Huawei. Da vil ikke lenger utstyr som er produsert ved hjelp av amerikansk teknologi kunne selges til selskapet, og det utelukker fra før systembrikker fra brikkeprodusenten TSMC.

Nå melder Reuters at restriksjonene også rammer Huaweis tilgang på skjermer til toppmodelltelefoner så som P40 Pro og Mate-serien. Årsaken skal være at brikkene som driver disse skjermene er laget ved hjelp av amerikansk teknologi.

LG meldte i en uttalelse til Reuters at endringen gjør minimal forskjell for dem, siden de fra før leverer ganske få skjermer til den kinesiske mobilprodusenten. Samsung har ikke kommentert saken.

Nye restriksjoner

For Huawei så det lenge ut til at de kunne komme seg noenlunde helskinnet unna de amerikanske handelsrestriksjonene - i hvert fall for en del typer produkter. I begynnelsen handlet det om produkter basert på amerikansk teknologi, men om noen dager utvides det altså til å handle om produkter produsert ved hjelp av amerikansk teknologi. Altså trenger det ikke lenger å være amerikanske patenter brukt i utviklingen av selve brikkene, men det holder at det det er amerikansk teknologi i robotene som har gjort selve byggearbeidet.

Produksjonsteknikken bak for eksempel prosessorer, basert på stadig mindre og mer finkornet design, er en teknologi i seg selv som det er vanskelig å erstatte. Hvert år kriges det blant brikkeprodusentene om å bli de første på eksempelvis 12, 9, 7 og 3 nanometers produksjonsteknikk - det betyr at det ikke er flust av teknologier å velge blant. Og hvis en delvis amerikansk maskin brukes til å lage de mest konkurransedyktige, strømeffektive og raske prosessorene - så vil ikke det alternativet være åpent for Huawei.

Flere skjermer å velge blant

Heldigvis for Huawei er ikke begrensningene i valg av skjermleverandører like begrensende som for mobilprosessorer. Selskapet har i flere år jobbet med å få flere teknologiske bein å stå på. Det inkluderer utviklingen av egne prosessorer - noe som altså likevel hindres av de nye restriksjonene. Men i tillegg handler det om valg av skjermer fra kinesiske BOE - en produsent som har slått seg opp på å lage AMOLED-skjermer og som har blitt brukt side om side med skjermer fra LG og Samsung i Huawei-produkter de siste par årene.

Om BOE kan dekke hele Huaweis behov fra første stund er mer uklart - det kan tenkes at de må øke produksjonen en del for å være eneleverandør for Huawei. Så omfattende og treffende som handelsrestriksjonene har vært, er det heller ikke helt utenkelig at noe ved dem også kan ramme den produsenten, all den stund Huawei i skrivende stund har langt strengere restriksjoner enn kinesiske selskaper flest.

Forsøker å jobbe rundt restriksjonene

Huawei-salget har stupt i Europa det siste året etter at produsenten ikke har fått brukt Googles Android-operativsystem og Google Play. I stedet må Huawei bruke den åpne versjonen av Android som er uten Google-tjenester som Play-butikken og en mengde grunnleggende hjelpemidler (API-er) for utviklere som gjør det enkelt å skrive apper for operativsystemet. Resultatet er at Huawei har forsøkt å erstatte begge disse tingene med sin egen appbutikk, App Gallery, og tilpasninger i den åpne Android-koden som tilsvarer Googles API-er.

Men enn så lenge er det mye som gjenstår før kineserne står stødig på egne bein igjen. Det til tross for at de har et stort hjemmemarked der salget uansett går så det suser.

At svært få er helt sikre på hvor mye av restriksjonene som handler om sikkerhet, og hvor mye som handler om Trump og Jinpings handelskrig er også et moment i utviklingen. Og det vil overraske om ikke noen av de som er mest spent på det amerikanske valget 3. november sitter i Shenzhen ved sørspissen av Kina.

I mellomtiden er det ukjent hva som blir følgene av restriksjonene for Huaweis Mate-serie telefoner, som normalt lansers i oktober hvert år. Selskapet har også sin årlige utviklerkonferanse som går virtuelt av stabelen i dag , der det også er lovet produktlanseringer og programvarenytt.