Elkjøp med nytt Playstation 5-parti: Slik skal de unngå «scalpere»

Også Power har nye konsoller på vei inn denne uken.

Både Elkjøp og Power får inn nye Playstation 5-konsoller denne uken. De har imidlertid veldig ulike fremgangsmåter for salget. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Feb 2021 13:13

Sony har hatt voldsomme problemer med å tilfredsstille etterspørselen etter Playstation 5, og i januar kalte Komplett.no hele lanseringen for en «fiaskolansering». Den gang viste en ringerunde vi gjorde at det f ortsatt ikke fantes en eneste Playstation 5 tilgjengelig hos de store kjedene .

Nå melder imidlertid både Elkjøp og Power om at nye konsoller vil bli lagt ut for salg denne uken.

Gamingsjef Nils Martin Øyo i Elkjøp understreker at dette er konsoller de nå har på lager, så de som kommer gjennom nåløyet bør få den levert innen et par dager etter at de har gjennomført kjøpet.

Egne tiltak mot robothandel

Da Playstation 5 ble lansert var det tilsynelatende en stor andel av konsollene som ble snappet opp av såkalte «scalpere», altså folk som har til hensikt å kjøpe opp mange konsoller for så å selge dem videre til betydelig høyere pris.

Grupperingen «Limited Heat» fortalte eksempelvis at de hadde brukt et enkelt skript som lot dem legge produktet i handlekurven allerede før Coop og Elkjøp egentlig åpnet salget, noe som gjorde at de fikk omgått de vanlige køsystemene og til sammen kjøpt et sted mellom 150 og 200 konsoller på åpningsdagen . På Finn.no så vi at konsoller ble solgt videre for 20.000 kroner , altså tre-fire ganger hva konsollene egentlig koster.

Elkjøp hevdet at de ikke hadde registrert noen uregelmessigheter i forbindelse med PS5-salget, men ser nå uansett ut til å ha tatt grep for å unngå at scalpere skal få fortrinn i denne omgang. De åpner nemlig tirsdag klokken 13 for at kundeklubbmedlemmer kan melde seg på i en trekning om en «rabattkode» til Playstation 5. Selve trekningen foregår torsdag, like før selve partiet slippes på nettsidene.

Der vil en Playstation 5-konsoll være priset til solide 99.999 kroner, men de som vant loddtrekningen vil kunne benytte seg av rabattkoden sin og kjøpe konsollen til vanlig pris, altså snaue 6000 kroner. Koden vil kun gjelde én gang og kun til klokken 21 samme dag.

– Så rettferdig som mulig

Øyo i Elkjøp vil ikke dele eksakt hvor mange konsoller det er snakk om, men sier det er over tusen enheter.

– Det er nærliggende å se på denne løsningen som en måte å unngå problemer med «scalpere» denne gang. Hva vil du si om det?

– Det er fortsatt veldig mange flere som ønsker å kjøpe en Playstation enn hva som er tilgjengelig, og vi vet det er skuffende når man ikke får tak i en maskin man har ventet på så lenge. Selv om vi ikke kan levere til alle som ønsker å kjøpe også denne gangen, så ønsker vi at prosessen skal oppleves så rettferdig som mulig og gir alle muligheten til å melde seg på. På den måten stiller alle likt og har samme sjanse til å få kjøpt en PS5. Å gjennomføre salget på denne måten gir oss også nok et verktøy for å sikre at flest mulig som ønsker å spille Playstation selv, får kjøpt maskinen direkte fra oss, sier Øyo.

Både Playstation 5 og Xbox Series X har vært fullstendig utsolgt i månedsvis allerede. Niklas Plikk, Tek.no

Også Power får inn nye PS5

Powers PR- og kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff sier til Tek.no at det vil bli lagt ut et parti også hos dem denne uken, men at det foreløpig ikke er helt klart hvilken dag det blir. Også hos Power blir det kun på nett, men her blir det «førstemann til mølla» som gjelder.

Røhr-Staff vil ikke si noe konkret om hva de eventuelt vil foreta seg for å gjøre det vanskeligere for scalpere, men sier de «alltid tar forholdsregler for dette, og er godt rustet».

– Har du noe tall for hvor mange konsoller det er snakk om?

– Nei, det har jeg ikke, men garantert ikke nok til å dekke den enorme etterspørselen, skriver hun i en SMS.

Også minstemann i Xbox-serien, Series S, er utsolgt de fleste steder, men i skrivende stund tilgjengelig fra Microsoft direkte. Stein Jarle Olsen, Tek.no

20 prosent av de interesserte har fått konsoll

Og at etterspørselen er stor er det liten tvil om. NetOnNet har fått opinionsbyrået YouGov til å gjennomføre en spørreundersøkelse om interessen for både Playstation 5 og Xbox Series X, som begge har hatt mye større etterspørsel enn tilbud siden lanseringen i november. I undersøkelsen svarer 13 prosent av nordmenn at de har forsøkt å kjøpe enten én eller begge av konsollene.

Av disse er det bare drøyt to av ti som har fått konsollen sin. Snaut fire av ti sier at de har fått bestilt, men at de fortsatt venter på å få konsollen i hus, mens de resterende sier de har prøvd, men ikke fått bestilt noen konsoll.

– Når kun 1 av 5 har fått en konsoll, etter flere måneder med forhåndssalg og lanseringsslipp, så sier det seg selv at det ikke er bra nok. Vi skulle helst sett at samtlige hadde fått, men vi kan ikke gjøre annet enn å selge det vi har fått inn, og sørge for å levere til de som har vært så heldige at de har fått kjøpt, sier retailsjef Peter Andersson i NetOnNet .

Andersson har ikke noe konkret å melde om nye konsoller.

– Da vi slapp et nytt parti for snaue to uker siden sørget vi derfor for å sende ut til alle i løpet av et par dager. Vi merker at interessen fortsatt er enorm, og ved sist slipp ble alle revet bort på kort tid. Vi håper å få inn mer i løpet av den nærmeste tiden og vår høyeste prioritet er å sørge for god kundeopplevelse selv om trykket er stort - og å kunne levere konsollen til alle som bestiller innen få dager, sier han.

Komplett: - Prioriterer de som har bestilt

Komplett.no fikk en del kritikk for å ha forhåndssolgt altfor mange av Playstation 5, og enkelte kunder fikk beskjed om at de kunne måtte vente et helt år før de fikk konsoll .

Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland sier de jevnt og trutt får inn leveranser av Playstation, men at det fortsatt ikke er nok.

– Vi har bestemt oss for å først prioritere og levere Playstation til de mange tusen som allerede har bestilt, før vi åpner opp for nye salg. Samtidig har vi lagt et betydelig press på vår leverandør for å kunne raskere enn andre imøtekomme våre kunder, sier hun.

