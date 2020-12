Nå får du bedre videosamtaler på eldre iPhoner

Facetime-samtaler på iPhone 8 til 11 vil nå kunne leveres i full HD-oppløsning så lenge du sitter på en wifi-oppkobling. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 3 Des 2020 07:48

En del av Apples eldre iPhone-modeller har fått støtte for Facetime-video i 1080P i en ny oppdatering. Det er brasilianske MagMagazine som melder at Apple har oppdatert sine produktsammenlikningssider for en rekke eldre modeller med støtte for 1080P-video når du er tilkoblet wifi.

Modellene det gjelder er følgende:

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone Xr/Xs/Xs Max

iPhone SE 2nd Gen

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

1080P på 5G på iPhone 12

Tidligere kunne du kun få Facetime i 720P på disse modellene, uavhengig av om du var koblet til wifi eller mobilnett. iPhone 12-modellene hadde på sin side allerede Facetime i 1080P over wifi, mens du kan få 1080P også på mobilnettet om du er tilkoblet 5G.

Oppdateringen skal ha kommet med iOS 14.2, men er av uviss årsak ikke nevnt i Apples oppdateringsnotater.

De amerikanske Apple-nettsidene er oppdatert med informasjonen. Skjermdump

De norske er det foreløpig ikke. Her er det kun iPhone 12-modellene som har oppgitt Facetime-samtaler i HD.

Det spørs nok uansett om du ser veldig stor forskjell på 720P og 1080P på en såpass liten skjerm som mobilskjermen er. Om du videosamtaler med en motpart som sitter på en iPad eller en Mac vil nok forskjellen i deres ende kunne fremstå som større.

iPhone 11-modellene har dessuten et bedre frontkamera enn de tidligere modellene, med 11 megapiksler mot 7, så forskjellen kan potensielt også være større der.