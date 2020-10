Tilbakekaller Hyundai Kona på grunn av brannfare

Gjelder foreløpig bare i Sør-Korea, men kan gjelde 77.000 biler globalt.

Vegar Jansen 13 Okt 2020 12:26

Elbilen Kona har blitt ganske så populær, men nå melder Bloomberg om at Hyundai vurderer å tilbakekalle opptil 77.000 biler totalt. I første omgang er det dog kun snakk om drøye 25.000 biler i hjemmemarkedet Sør-Korea.

Dette bekreftes også av Hyundai Motor Norway.

– Tilbakekallingen gjelder per nå Sør-Korea. Selskapet gjør nå nødvendige undersøkelser, og jobber også med å avdekke hvordan dette eventuelt påvirker biler med europeisk spesifikasjon. Vi er trygge på at nødvendige grep tas, og at vårt hovedkontor i Seoul ivaretar dette på en god måte, får vi vite fra Øyvind Knudsen, som er produkt- og PR-sjef.

I Norge er det solgt totalt 8675 Hyundai Kona, ifølge nettsiden Elbilstatistikk .

Flere bilbranner

Grunnen til tilbakekallingen skal være en rekke branner som har oppstått i batteriet, og gjelder biler produsert mellom september 2017 og mars 2020. Sørkoreanske myndigheter skal visstnok peke på en defekt komponent i batteriet, som er levert av LG Chem Ltd., mens LG mener problemet må ligge et annet sted.

Dette har likevel påvirket aksjekursen hos både LG Chem og naturligvis Hyundai.

Så mange som seksten Kona-biler verden over skal ha tatt fyr bare i 2019. Ifølge brannvesenet er egentlig risikoen for brann i elbil ganske lav, men det er vanskelig å slukke en slik brann dersom batteriet først tar fyr.

Vil holde kundene informert

Så vidt Tek.no kjenner til, har det likevel ikke vært noen slike tilfeller i det europeiske markedet, som på grunn av andre ladesystemer har visse tekniske forskjeller sammenlignet med biler ment for blant annet USA og Sør-Korea.

Men da årsaken til brannene ennå ikke er avklart, kan vi bare spekulere i hvorfor tilbakekallingen kun gjelder Sør-Korea på dette tidspunktet.

Fra Hyundai i Norge bedyres det at kundene vil holdes informert når de vet noe mer, og at situasjonen tas på det største alvor.