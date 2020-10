Verdens første «gaming»-bankkort

Razer har lansert Razer Card i samarbeid med Visa.

Razer Card. Razer

Torstein Norum Bugge 7 Okt 2020 07:38

Bankkort og kontaktløs betaling var allerede ganske populært før koronapandemien, men har blitt enda mer brennaktuelt ettersom fysiske papirlapper som skifter hender jo er direkte smittefarlig. Dermed er det neppe tilfeldig at Razer velger å lansere sitt nyeste produkt akkurat nå , i form av bankkortet «Razer Card».

Og jepp. Det har – wait for it – RGB.

Razer er som kjent et selskap som først og fremst lager gamingprodukter, eksempelvis laptoper, mobiltelefoner, tastatur og hodetelefoner. Og bankkortet følger i samme løype, med en rekke gaming-orienterte kvaliteter i de fleste bauger og kanter.

«Gamified Rewards»

Razer Pay. Razer

Det mest åpenbare er altså at premium-varianten av kortet har en lysende grønn logo, som blinker hver gang du bruker kortet til å betale med. Mer nyttig er det nok at Razer har bakt inn en lang rekke ulike gaming-relaterte belønninger og utfordringer du kan bryne deg på med kortet. Disse får du tilgang til gjennom appen «Razer Pay», der du også kan se alle andre detaljer om kortet ditt. Her vil du også kunne endre PIN-koden eller fryse kortet som du skulle ønske.

Ikke veldig ulikt Apples fysiske bankkort, Apple Card , i kombinasjon med Apple Pay.

Ulikt Apple er imidlertid at du vil «gå opp i level» i appen, og låse opp nye belønninger og fordeler ettersom du bruker kortet mer og mer. Akkurat nå er kortet i betatesting for 1337 brukere i Singapore, og disse brukerne vil kunne få en lang rekke Razer-utstyr fra produsentens nettbutikk i betaperioden. Hvor mange slike belønninger det blir senere når kortet slippes til de store massene er mer usikkert.

Helt sikkert er det imidlertid at kortet vil gi én prosent av kjøpesummen for alle kjøp tilbake som «cashback», og at dette tallet heves til fem prosent i Razers egen nettbutikk.