Microsoft gir «FPS boost» til ytterligere 74 spill

Microsoft

Vegar Jansen 4 Mai 2021 12:13

I februar kunne Microsoft dra duken av et teknologisk triks de kalte «FPS Boost». Ettersom dagens nye konsoller – altså Xbox Series X og Series S – har langt sterkere datamuskler enn forgjengerne, kunne disse kreftene brukes til å gi spill fra eldre Xbox-generasjoner langt bedre bildeflyt.

Nå er det klart at Microsofts «FPS Boost»-prosjekt har økt bildefrekvensen for ytterligere 74 spill, noe som bringer det totale antallet spilltitler som har fått nytt liv på denne måten opp til 97.

Les også Xbox Series X: Xbox Series X er den nye konsollkongen

Hele lista er å finne på hjemmesiden til den Xbox-ansatte gameren Major Nelson, men vi kan blant annet nevne Alien Isolation, Assassin’s Creed Unity, Deus Ex: Mankind Divided, Wasteland 3, og Far Cry 5. Jo, de hører kanskje til «forrige generasjon» , men kan vel heller ikke akkurat kalles for helt utdaterte – og med 60 FPS øker selvsagt spillbarheten.

Ved å ta slike grep med det som nå nærmer seg hundre eldre spill, holder åpenbart også Microsoft FPS-lovnadene de kom med for ett år siden.

Lista med kompatible spill demonstrerer også at det er en faktisk forskjell på den sterkere Series X og Series S. Førstnevnte har flere spill som kan gå opp til 120 Hz, mens det er visse titler som ikke får FPS Boost i det hele tatt med Series S.

Men interessant nok er det også to spill som kun får Boost med Series S og ikke X, uten at det kommer fram hvorfor dette skulle være tilfelle.

Uansett må du i hvert fall først få tak i en ny konsoll dersom du ønsker å gjenoppleve gamle spill med HDR og raskere bildefrekvens, og det er ikke nødvendigvis så enkelt. For selv om det er Sony PlayStation 5 som har den største etterspørselen , er det stadig et problem å bare plukke opp en ny Xbox – i hvert fall til listepris.