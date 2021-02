Razer hevder å ha laget verdens smarteste ansiktsmaske

Razers «Project Hazel» er en ansiktsmaske med en del teknologi innebygget. Razer

Stein Jarle Olsen 13 Jan 2021 07:59

Razer, som vanligvis lager mest gaming-PC-er og annet gamingutstyr, pleier alltid å ha noen mer eller mindre vanvittige konsepter å by på under CES-messen i Las Vegas. Og selv om det ikke ble noen ordentlig messe i år, har Razer likevel konseptene klare.

Først: Det de hevder er verdens smarteste munnbind eller ansiktsmaske. Project Hazel er en gjenbrukbar maske med filtrering etter N95-standarden, som betyr at den filtrerer vekk minst 95 prosent av luftbårne partikler og dermed er et nivå over engangsmunnbindene mange av oss går rundt med i disse dager.

Razer

Gjennomsiktig

Masken fåes både som svart og, kanskje viktigst, i en gjennomsiktig variant som gjør at det for eksempel fortsatt er mulig å lese på leppene dine når du snakker. Den gjennomsiktige masken har dessuten lysdioder innvendig som automatisk skal tennes i mørket, og den bruker en mikrofon og en liten høyttaler til å forsterke det du sier - alt for å gjøre det lettere å kommunisere bak filtreringen.

For å desinfisere masken plasserer du den enkelt og greit i det medfølgende ladeetuiet, som har bakterie- og virusdrepende UV-lys innvendig. Filterne er dessuten utbyttbare.

En lading skal holde til en hel dags bruk, ifølge Razer, og siden det er Razer har masken selvfølgelig også RGB-lys i form av Razers Chroma-løsning. To soner, attpåtil.

Justeringsstropper og silikon langs oversiden skal til sist sørge for at masken er tett og at dugg på brillene ikke lenger skal være noe problem. Ettersom dette foreløpig bare dreier seg om et konsept har Razer verken noen prisantydning eller dato for når den eventuelt blir tilgjengelig.

Masken er likevel mer sannsynlig at ender opp som et faktisk forbrukerprodukt enn det andre konseptet Razer viser frem, nemlig Project Brooklyn.

Cockpit med rullbar skjerm

Project Brooklyn er en «gaming-cockpit» av typen vi har sett en del ganger før. Det spesielle er at den har en rullbar OLED-skjerm som foldes inn i seteryggen. Razer

Det er rett og slett en gamingstol kombinert med en rullbar 60-tommers OLED-skjerm som kan foldes inn i seteryggen når den ikke brukes. Selve stolen har haptisk feedback, altså en form for vibrasjon, innebygget, i form av Razers HyperSense-system . Armlenene skjuler dessuten to halvdeler av et gamingbord du kan felle ut.

RGB-lys er nærmest selvfølgelig en del av pakken også her, nærmere bestemt utvendig på setet og under beina til stolen.

Slik felles skjermen ut av seteryggen. Razer

Noen pris er ikke klar heller for Project Brooklyn, men vi kan nok se for oss at den hadde blitt veldig kostbar. LGs 65 tommer store rullbare OLED-TV koster for eksempel 87.000 dollar (rundt 733.000 kroner med dagens kurs).

Razer sier likevel at de vil fortsette å utvikle konseptet, blant annet sammen med esport-utøvere, for å lære nye ting de kan bruke til å utvikle gamingstolporteføljen sin fremover.