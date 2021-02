Model Y har blitt krasjtestet

Se video av hvordan det gikk.

Teslas kommende Model Y har nå gjennomgått sine første offisielle krasjtester. Fra før har selskapet fått fem av fem stjerner på sine nåværende modeller, og «lillebror» Model Y føyer seg nå inn i rekken, melder nettsiden Electrek .

De ferske testene ble utført av NHTSA (The National Highway Traffic Safety Administration, som er den amerikanske utgaven av NCAP-testen (New Car Assessment Program) – som benyttes her til å gjøre tilsvarende i Europa.

Har for vane å gjøre det meget bra

Tesla har som nevnt gjort det meget bra hva gjelder krasjtester på sine nåværende modeller, hvor blant annet Model 3 gjorde rent bord på de ulike situasjonene bilene settes i.

Som du kan se av videoen nedenfor, er det en rekke tester som utgjør grunnlaget for vurderingen av sikkerheten til bilene.

Den første testen er en front-kollisjon hvor bilen holder en hastighet på 35 miles i timen, eller cirka 56 kilometer i timen. Som videoen viser så trykkes fronten av bilen helt sammen, mens kupeen ser ut til å forbli ganske så inntakt.

Videre får vi også se hvordan bilen håndterer å bli truffet i siden av et kjøretøy som holder nesten 62 kilometer i timen og veier rundt 1367 kilogram.

Testen gjennomføres i tillegg med et senario der en stolpe treffer siden av bilen med en hastighet på cirka 32 kilometer i timen.

Resultatet av disse testene viser altså at Model Y får fem av fem mulige stjerner for sikkerhet. Og den vil etter alle solemerker gjennomgå flere av tester av dette slaget i tiden – som kommer hos blant annet NCAP.

