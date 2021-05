Nå kan du få smarte stikkontakter rett i veggen

Elko

Vegar Jansen 10 Mai 2021 07:00

Såkalte smartplugger har eksistert i årevis, men det finnes også noen alternativer til de ganske klumpete løsningene – nemlig vegguttak der alt det smarte er integrert. Nå kommer også Elko på banen med et slikt alternativ til den vanlige stikkontakten.

Dette vil da kunne være nok et alternativ for deg som skal pusse opp eller legge om strømmen, og uansett må hanke inn en elektriker til å gi deg flere livsnødvendige stikk i veggen – noe vi jo aldri får nok av.

Smarte stikkontakter fungerer akkurat som vanlige stikkontakter, men de er altså eh... «smarte», og de virker derfor akkurat på samme måte som en smartplugg. De kan altså fjernstyres via en app, alternativt skrus på eller av etter visse regler, som for eksempel faste tidspunkter eller bestemte hendelser.

Et av bransjens yndlingseksempler er kaffetrakteren som er klargjort dagen i forveien, og så settes kontakten til å slå seg på rett før vekkerklokka – slik at du kan stå opp til lukten av nytraktet kaffe.

Les også Den beste kaffetrakteren: Oppgrader hjemmekontoret med den beste kaffetrakteren

Med Zigbee 3.0

Smarte plugger og stikkontakter kan programmeres eller styres via en app. Elko

Elkos alternativer til de mer klumpete smartpluggene benytter seg av den trådløse standarden Zigbee, og altså ikke Wi-Fi, som er mer vanlig for frittstående enheter. Dette gjør stikkontaktene i stand til å fungere med Elko SmartHUB – selskapets eget smarthussystem. Én slik hub kan ha kontroll på opptil 60 smarte enheter.

Ifølge Elko har fokuset vært på å lage en god løsning som fungerer med selskapets eget system, men ved å bruke den åpne protokollen Zigbee 3.0 skal det ikke være noe i veien for at smartkontaktene vil kunne brukes med andre smarthjemssystemer som benytter seg av Zigbee-standarden.

Her har vi i Tek.no testet Athom Homey , Futurehome og Samsung SmartThings – så vi regner med at også disse løsningene etter hvert vil få på plass støtte. Om det da ikke er på plass allerede. Uansett trenger du ikke å kun basere deg på Elko, med mindre du absolutt ønsker.

Ellers benyttes Zigbee også blant annet av aktører som Philips Hue og Ikea. Begge disse har også smartplugger for sine trådløse systemer, som for øvrig er tungt basert på smart belysning .

Det skal nevnes at Elko også slipper et par andre nyheter til sitt smarthussystem, deriblant en batteridrevet trådløs smartbryter, som du da ikke trenger elektriker for å installere.

Les også Smartknapper: Vi har testet syv «smarte» knapper

Elko

Denne bryteren har to kanaler, og man kan styre to stemninger, eller én gruppe med produkter per kanal/side av bryteren. I tandem med Elko SmartHUB snakker vi om opptil 16 enheter per kanal, eller fem produkter per kanal dersom en slik hub ikke brukes.

I tillegg til å kunne slå av og på stikkontaktene, vil bryteren kunne programmeres til for eksempel styre lys og varme, alternativt aktivere spesielle stemninger eller sette «hjemme»- og «borte»-modus.

Foruten dette kommer Elko også med dedikerte brytere og såkalte «pucker» for kontroll av motordrevne persienner, markiser og lignende.

Kun enkle og doble stikkontakter

Men altså, for å gå tilbake til Elkos smarte stikkontakter, slippes de i første omgang kun to alternativer: enkle og doble. Hos sistnevnte er det for øvrig kun det ene uttaket som har smartfunksjonalitet.

Elko

Begge alternativene har en 16A miniautomatsikring, og i tillegg til styring via app eller hub, kan smartkontaktene også slås av og på manuelt via en knapp på selve stikkontakten. En LED ved kontakten indikerer om den er på eller av.

Både den enkle og den doble smartkontakten skal ifølge Elko passe i en standard veggboks. For å klare dette bygger den doble også noe mer ut i høyden. Sistnevnte kan også brukes i en 1,5 veggboks. De skal begge være like enkle å installere som tradisjonelle stikkontakter – men dette må selvsagt gjøres av en elektriker.

Smartkontaktene kan også måle det faktiske strømforbruket med en nøyaktighet på pluss/minus én prosent for laster over 25 watt. I Elkos app skal man kunne se både forbruket i sanntid og være i stand til å sjekke historikken.

Både kontaktene og Elkos smarte bryter vil være å få i utførelsene polarhvit, aluminium og sort. Anbefalt utsalgspris for bryteren er oppgitt til 999 kroner, mens stikkontaktenes pris «vil variere basert på lokasjon og forhandler».

Her skal vi legge til at Elko fra før også har smartplugger i sortimentet.