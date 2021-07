Dell lanserer webkamera som automatisk holder deg midt i bildet

Dell

David Johansen Auby 30 Juni 2021 16:45

Dell Technologies lanserer nå et nytt webkamera med 4K-oppløsning, et kamera de selv mener er «verdens mest intelligente» 4K-webkamera. Kameraet har blant støtte for Windows Hello, slik at du kan bruke ansiktsgjenkjenning til å logge deg på automatisk. Dette er for øvrig ikke noe nytt innen webkamera-segmentet og vi har tidligere skrevet om Logitechs webkamera Brio som kan skilte med mange av de samme funksjonene.

Det nye med Dell sitt kamera er imidlertid at det kommer med såkalt «auto-framing» som visstnok bruker kunstig intelligens (AI) for å holde ansiktet i fokus og sentrert i bilderammen. Dette er også noe Apple fremhevet da de lanserte sin nye iPad Pro nylig.

Utover dette kommer kameraet med en Sony Starvis CMOS-sensor (8,3 megapikslers oppløsning) og muligheten for opptil 5 ganger digital zoom. Kameraet kan gjøre opptak eller streame i 4K i 30 eller 24 bilder per sekund og i 1080p eller 720p i 24, 30 eller 60 bilder per sekund.

Det nye web-kameraet til Dell kan festet til skjermen eller settes på stativ. Dell

Kameraet har også automatisk støyreduksjon, og gir deg muligheten for endring av synsfeltet (65°, 78° eller 90°).

Viktig kan det forøvrig være å merke seg at kameraet ikke kommer med innebygget mikrofon, så du må enten ha en ekstern mikrofon, bruke maskinens innebygde eller ha hodetelefoner med mikrofon.

Kameraet har ellers magnetfeste slik at man kan feste det til skjermen, men det blir også mulig å kjøpe eksternt kamerastativ hvis man skulle ønske det.

Inspirert av speilrefleks

Inspirasjonen til kameraet er hentet fra speilreflekskameraer (DSLR), og målet har vært å bevare naturlige farger og god eksponering under vanskelige lysforhold. Så blir naturligvis spørsmålet om man egentlig ønsker stadig skarpere bilder aav morgentrøtte ansikter under Zoom-møtet.

Norske priser er ikke kjent for øyeblikket, men veiledende pris i dollar er 199,99 USD, så vi kan vel kanskje anta at det blir noe i overkant av 2000 kroner her til lands. Prisene på webkameraer har for øvrig eksplodert under coronapandemien, noe vi også har skrevet om tidligere .