Nå kan du prøve Windows 11

Splitter nytt design og masse nye funksjoner

Microsoft

Torstein Norum Bugge 29 Juni 2021 07:57

For kort tid siden annonserte Microsoft sitt splitter nye operativsystem, Windows 11, med et oppfrisket design og mange funksjonelle endringer. Nå melder Microsoft om at alle kan laste ned Windows 11 og prøve det ut om de ønsker, om enn ikke på vanlig vis.

For å laste ned Windows 11 i dag må du melde deg inn i Microsofts Windows Insider-program, en ordning først og fremst myntet på utviklere og betatestere.

Windows-versjoner som legges ut her vil med stor sannsynlighet være noe ustabile og ha ulike «bugs». Dermed bør du ikke laste ned Windows 11 til en maskin du trenger daglig, og det er nok også en liten fordel i å være noe datakyndig.

Skal være mye mer stabilt enn den lekkede versjonen

Windows-11-designet. Microsoft

Samtidig skal Windows 11-versjonen som nå er tilgjengelig være langt mer stabil enn versjonen som ble lekket til flere medier og større YouTube-kanaler før den offisielle lanseringen.

Mange av funksjonene og designet er det samme, dog – og her er det mange potensielle kontroversielle endringer.

Først og fremst har startmenyen blitt flyttet til midten av den nedre delen av skjermen, akkurat som på macOS. Videre har hele designet blitt mer likt Apple sitt, med mer minimalisme og frostede designelementer.

Det er på plass en ny og smartere måte å dele inn vinduer i Windows, som er mye mer fleksibel enn før (og mer elegant). Windows 11 vil også behandle eksterne enheter som skjermer og lignende mye mer sømløst enn Windows 10, og etter hvert skal det også bli støtte for Android-apper gjennom Amazon-appbutikken.

Etter hvert, altså. Per nå er dette en av tingene som ikke er tilstede i Windows Insider-versjonen, samt også integrasjon av Microsoft Teams direkte inn i Windows. Dette må man vente på den skikkelige versjonen av Windows 11 for å prøve.

Vil du laste ned og prøve Windows 11 i dag, kan du finne ut hvordan via denne siden .

Vil du lese mer om alt det nye i Windows 11 kan du klikke deg til denne saken , der vi går over alt det nye og hva det betyr for brukeropplevelsen.