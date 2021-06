Nå er Sonys WF-1000XM4 offisielle

Med LDAC og bedre støydemping enn før.

Sony WF-1000XM4 er oppfølgeren til ett av de beste parene med helt trådløse ørepropper. Sony

Stein Jarle Olsen 8 Juni 2021 22:19

Sonys nye WF-1000XM4 har versert på ryktebørsen en god stund allerede, og flere lekkasjer har gitt oss en god indikasjon både på hvordan de skulle se ut og hvilke funksjoner de ville ha.

Nå er WF-1000XM4, oppfølgeren til de utmerkede WF-1000XM3, offisielle - og de fleste av ryktene viste seg å stemme.

Ny og bedre støydemping

Den aktive støydempingen skal først og fremst ha blitt bedre. En ny prosessor kalt V1 erstatter den tidlige QN1e-brikken, og WF-1000XM4 skal ifølge Sony ha «bransjens høyeste nivå av støydemping» samtidig som de bruker mindre strøm enn tidligere.

Batteritiden er nemlig utvidet fra seks til åtte timer med støydempingen aktiv, og du får to ekstra ladinger i etuiet, totalt 24 timer. Det er bra, selv om enkelte konkurrenter klarer å skvise ut opp mot ti timer på en lading. At de har fått trådløs lading er også kjærkomment.

V1-prosessoren skal dessuten gjøre bluetooth-tilkoblingen mer stabil, noe vi vet var et problem for enkelte med forgjengeren.

WF-1000XM4 skal være 10 prosent mindre enn forgjengeren. Sony

LDAC-støtte

Nytt er også støtte for LDAC-kodeken for lyd, som kan overføre lyd med inntil 990 kbit/sek, drøye tre ganger så mye som AAC og Aptx. I teorien skal det kunne gi bedre lydkvalitet. Om du ikke har en telefon med LDAC-støtte får du AAC som backup.

WF-1000XM4 har fått et nytt og noe mer kompakt design, og Sony hevder at passformen skal være bedre enn tidligere. De har også arvet noen funksjoner fra de større WH-1000XM4, som for eksempel «quick attention»-funksjonen som lar deg legge fingeren over venstre ørepropp for å senke volumet på det du spiller av og slippe innom omgivelseslyden midlertidig.

Funksjonen som pauser musikken om du snakker mens du har proppene i ørene har også funnet veien hit.

Sony

Dyrere enn før

I tillegg skal WF-1000XM4 ha fått bedre talekvalitet enn tidligere, men det var også noe Sony hevdet om WH-1000XM4, uten at vi ble så veldig imponerte da vi testet dem. Kjekt er imidlertid at de har fått IPX4-sertifisering, så de skal tåle litt svette eller regn.

Prisen er økt fra 2500 til 2800 kroner siden sist, og proppene skal være tilgjengelig allerede denne måneden. Vi har for øvrig hatt et par til test en tid allerede, og en test er like rundt hjørnet.