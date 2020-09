Lucid Air skal bli verdens raskeste masseproduksjons-elbil

«Quarter mile» på under 10 sekunder.

Lucid Air oppnådde en quarter mile-tid på imponerende 9,9 sekunder på dragstripa. I videoen kan også skimtes en Tesla Model S ved siden av. Lucid Motors

Stein Jarle Olsen 3 Sept 2020 08:28

En kvart engelsk mil - «quarter mile» - er en velkjent parameter som sier noe om hvor rask og kraftig en bil er. Nå hevder Lucid Motors at deres kommende elbil Air vil smadre det som er av elbiler på markedet i quarter mile-øvelsen, som tilsvarer rundt 400 meter.

9,9 sekunder er eksempelvis et halvsekund raskere enn Teslas aller heftigste Model S og bare ørlite bak superbiler som Ferrari LaFerrari (9,8 sekunder), Porsche 918 Spyder (9,8 sekunder) og Bugatti Veyron Super Sport (9,7 sekunder). Porsches Taycan Turbo S bruker 10,5 sekunder på det samme.

Rekord-rekkevidde

Tiden ble oppnådd med den heftigst spesifiserte versjonen av bilen, kalt Dream Edition. Den får to motorer med totalt 1.080 hestekrefter. Fra før har de også meldt at bilen skal kunne akselerere fra 0 til 60 mph (96,5 km/t) på 2,5 sekunder.

Her er skrytevideoen til Lucid, som holder til i Silicon Valley i USA:

Fra før har vi fått servert svært imponerende spesifikasjoner på rekkevidde og lading fra den kanten - Lucid har for eksempel testet seg frem til en estimert rekkevidde etter den amerikanske EPA-standarden på 517 miles, altså 832 kilometer . Den amerikanske standarden er dessuten kjent for å være strengere enn WLTP-standarden vi bruker i Europa, så det er godt mulig vi vil se et enda heftigere tall her.

Bilen bruker i tillegg en 900 volts-arkitektur, høyere enn noen annen elbil i dag. Porsche Taycan har en 800 volts-arkitektur, mens elbiler flest bruker 400 volt. Det gir blant annet støtte for svært rask lading - inntil 300 kilowatt, ifølge Lucid, noe som skal la deg kunne lade inntil 32 kilometer på ett minutt eller 480 kilometer på 20 minutter.

Taycan støtter på sin side inntil 270 kW, mens Teslas raskest ladende bil foreløpig er Model 3, med inntil 250 kW. Ladeenheten i bilen, kalt «Wunderbox» støtter også lading i begge retninger, slik at det blir mulig å bruke det 113 kWh store batteriet til å forsyne hytta med strøm, for eksempel.

Lucid Air, slik den ser ut på promobildene til Lucid. Produksjonsversjonen skal avdukes neste uke. Lucid Motors

Stor frunk

Den kompakte drivlinja gjør det også mulig å få plass til et bagasjerom under panseret foran, en såkalt «frunk». På Lucid Air vil denne være på hele 280 liter. Bagasjerommet bak er på 459 liter, og kanskje ikke like imponerende, men total bagasjeplass vil likevel være på solide 739 liter uten at du trenger å folde ned setene.

Lucid hevder i det hele og store å skulle ta de fleste deler av elbilteknologi til et nytt nivå. De peker for eksempel på at den elektriske drivenheten deres (motor, gir og differensial) bare veier 74 kg, er to og en halv gang mer kompakt enn «den nærmeste konkurrenten», og kan levere 41 hestekrefter per liter. Det gjør det mulig å utstyre Air med både én, to og tre motorer, og fra tidligere har Lucid sagt at de kommer med en stor forbedring hva gjelder batteriene.

Konseptinteriøret i Lucid Air. Lucid Motors

Effektivitet står tilsynelatende også i høysetet, både når det gjelder komponentene i seg selv og ikke minst aerodynamikken. Dragkoeffisienten er oppgitt til meget lave 0,21, som slår både Porsche Taycan (0,22) Tesla Model 3 (0,23) og Model S (0,24).

Den endelige lanseringen av Lucid Air finner sted natt til 10. september, norsk tid. Leveransene av bilen er ventet å starte tidlig neste år, men vi vet foreløpig ikke hvor Europa og Norge kommer i køen. Lucid har tidligere sagt at bilen vil starte på under 60.000 dollar, altså et sted mellom 500.000 og 600.000 kroner, men det er for en versjon med én motor og potensielt et mindre batteri. De mer påkostede versjonene vil nok koste betydelig mer enn det.