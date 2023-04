Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Kan bli en real Steam Deck-«killer»

ROG Ally blir mye kraftigere, og kommer til Norge.

Asus ROG Ally. Kamera Asus

Anders Brattensborg Smedsrud 27. april 2023, 10:28 Lagre Lagre artikkel

Denne uken annonserte Asus den håndholdte spillmaskinen ROG Ally.

Du kan se på den som en slags Nintendo Switch på steroider, men mest presist blir det nok å kalle den en skikkelig Steam Deck-rival som også kommer til Norge.

ROG Ally skal kunne drive nesten alle PC-spill og kjører faktisk Windows 11, som du kan navigere enten med analogstikkene eller berøringsskjermen.

Med Ally skal du kunne spille favorittspillene dine enten du er hjemme, docket til en skjerm eller henslengt i sofaen, og ute på tur. Selve maskinen veier 608 gram og virker å være designet så den kan holdes komfortabelt med voksne hender.

Spill kan startes rett fra Windows, men også via Asus egen programvare Armoury Crate der du i tillegg får enkel tilgang til flere nyttige innstillinger for maskinen.

Asus ROG Ally. Kamera Asus

Blir svært kraftig

Takket være en ny Z1-systembrikke fra AMD, med siste generasjon RDNA3-grafikk - som også er grunnlaget for Radeon RX 7000-serien deres, blir ROG Ally ekstremt kraftig. Langt råere enn Valves mye omtalte Steam Deck, som ikke er tilgjengelig i Norge.

Asus hevder Ally skal takle «trippel A»-utgivelser med den største enkelhet. Akkurat hvor kraftig Ally er må vi jo vente med å finne ut til vi har testet den, men de øvrige spesifikasjonene gir en pekepinn.

Skjermen støtter nemlig Full HD-oppløsning og har en variabel oppdateringshastighet med Freesync på 30 til 120 Hz. Dermed kan spillene dine potensielt kjøre svært jevnt. Skjermen skal nå 500 nits lysstyrke, som bør være nok til å se hva som foregår i de fleste omgivelser - også utendørs.

Videre skal den by på inntil 16 GB minne og 512 GB PCIe SSD-lagring.

Asus ROG Ally kan brukes håndholdt, og dockes til skjerm for å brukes som en vanlig PC. Kamera Asus

Kan koste 700 dollar for toppmodellen

Asus vil fortelle mer om spillmaskinen på lanseringen, 11. mai, og da får vi også den norske prisen. Maskinen skal angivelig komme i to konfigurasjoner, der en modell blir litt svakere men også rimeligere enn toppmodellen.

Torsdag formiddag skriver The Verge at prisen på den kraftigste ROG Ally kan ha lekket. Nettstedet viser til to kilder som skal sitte på materiell som viser at toppmodellen vil koste 700 dollar.

Asus ROG Ally annonse Sjekk prisen

27. april 2023, 10:28