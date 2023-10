Kaster ikke ut Yale-brukere likevel

Verisure snur om gratis styring av Doorman-låser.

Verisure hadde i utgangspunktet tenkt å kaste ut gratisbrukere av sin smarthjemsløsning. Men nå har de funnet en løsning, og gratisbrukerne får bli. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Alarmselskapet Verisure har gjennom e-poster de siste ukene fortalt brukere av smarte dørlåser fra Yale at de ikke lenger kan bruke fjernstyringsfunksjoner gjennom selskapets løsninger og «Mine sider».

Nå snur Verisure, og du som har en brukerkonto hos selskapet uten et aktivt, betalt abonnement kan fortsette som før.

– Betyr dette at de som har en Doorman med Verisure-modul ikke trenger å betale for et Verisure-abonnement, men kan fortsette som før?

– Ja, det stemmer, svarer Verisure når Tek.no forsøker å få en oppklaring.

– Opprydning

Opprinnelig ble brukere av Yale-låser med denne typen styring bedt om å oppgradere til betalte abonnement med begrunnelse av oppgraderte systemer og rydding hos Verisure. Men nå skal det være funnet en løsning for disse brukerne.

– Vi har lykkes med å finne en løsning for de som har integrasjon med Yale Doorman, klimasensor eller andre smarthjemsprodukter via Verisure smarthjemsentral, slik at de det gjelder fortsatt kan bruke vår funksjonalitet som de pleier – og dette er kommunisert ut, forklarer Thomas Berg som er «director operations» (red. anm. vi aner ikke hva det der er på norsk), i Verisure i en e-post.

Kommunikasjonen ut til brukerne oppgis å ha skjedd på mandag denne uken.

Slik så beskjeden fra Verisure til gratisbrukerne av app og «Mine sider» ut. Mandag denne uken gikk kontrabeskjeden ut - nå får gratisbrukerne bli, og dermed fortsetter Doorman-styringen som før. Kamera Skjermdump / Tek.no

To typer smartfunksjoner

Dørlås i Doorman-serien fra Yale har kort fortalt to måter å være smarte på. Du kan enten ha en «dum» lås, montert med en ekstra trådløs modul fra Verisure som snakker med internett via alarmselskapets løsninger - eller du kan oppgradere en av de nyere utgavene av Doorman med Yales egen WiFi-bro som kobler låsen til Yales egen app.

Det er brukere av dørlås med trådløsmodul fra Verisure som altså nå kan puste lettet ut, og slipper å betale månedsavgift hvis de bare bruke IoT-enheter fra Verisure, i motsetning til fulle pakker med alarm og utrykning.

I tillegg til disse to smartløsningene er det naturlig nok mulig å ha Doorman bare med kode eller låsebrikke, uten tilknytning til internett eller alarmselskap.

Mer stabile enn Yale selv?

Da vi nylig testet Yale Doorman L3S fant vi ut at Yales egen smartløsning både er litt ustabil og krever svært kort avstand mellom WiFi-bro og selve låsen.

Etter vår erfaring har brukere med alarmmonterte dørlås en bedre opplevelse av denne smartstyringen enn vi i Tek har hatt med Yales egen løsning. Det inntrykket ble til dels også gitt i kommentarfeltet under, der flere hadde fått med seg at det tikket mot slutten for gratis smartstyring via Verisure.

– Har hatt doorman i 10 år, ingen feil så langt. Koblet den mot Verisure, og har hatt alle funksjonene som L3S leverer siden den gang. Kongen av smartlåser, forteller en forumbruker.

Som nå altså kan puste ut.

