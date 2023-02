Bransjeavis: - De nye Tesla-prisene kan være villedende

Tesla oppgir priser uten moms.

Tesla Model Y-biler står oppstilt utenfor fabrikken i Brandenburg. Kamera Clemens Bilan / EPA / NTB

Vegar Jansen

For en uke siden senket Tesla prisene på sine folkeligste modeller. Spesielt oppsiktsvekkende var et drastisk priskutt på den populære Model Y.

Samtidig fikk vi stiftet bekjentskap med den nye måten de presenterte prisen på, for den nye summen på summen på kroner 399.990 var spesifisert til å ikke inkludere mva.

Summen inkluderte heller ikke vektavgift, vrakpant og Teslas «dokumentavgift», som gjør at man i praksis må legge drøye 30.000 kroner til den forespeilte prisen.

Også for langt dyrere biler, slik som Model X til godt over millionen og dermed langt over momsgrensen på 500.000 kroner, oppgis summen uten moms og avgifter.

Denne nye praksisen kan være villedende markedsføring, skriver Bilbransje24, som har undersøkt dette med Forbrukertilsynet.

Moms og avgifter skal være inkludert

Der svarer underdirektør Marit Evensen riktignok på generelt grunnlag og vil ikke rette skytset mot Tesla spesifikt, men hun uttaler at moms og andre avgifter skal være inkludert i totalprisen i all markedsføring som rettes mot forbrukere.

Per i dag oppgir Tesla prisen på alle sine biler uten moms.

– Det vil lett anses villedende dersom næringsdrivende presenterer priselementer i sin markedsføring som av forbrukerne kan oppfattes som varens totalpris, mener Evensen.

Som Bilbransje24 også peker på, krever dessuten norsk lov at priser rettet mot privatkunder skal oppgis med merverdiavgift og andre avgifter inkludert.

Hvorvidt dette og Forbrukertilsynets påminnelser er nok til å få Tesla til å snu på praksisen er nok litt tidlig å si.

Vi har tatt kontakt med Tesla for å spørre dem vedrørende de oppgitte prisene uten moms, men har ved publisering ikke fått svar. Heller ikke Bilbransje24 har fått svar på sine henvendelser.