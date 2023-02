Amazon har fått grønt lys for Starlink-konkurrent

Nå er det «bare» å få sendt opp 3236 satellitter.

Vegar Jansen

Det amerikanske forvaltningsorganet for telekommunikasjon FCC (Federal Communications Commission) har gitt klarsignal til Amazons planer om å etablere et satellittnettverk i lav jordbane, melder Ars Technica.

Nettverket skal etter planen bestå av opptil 3236 satellitter som skal kunne tilby bredbåndforbindelse både i USA og andre deler av verden.

Hele opplegget er også kjent under navnet «Project Kuiper», og Amazon har sagt at de vil dytte inn mer enn ti milliarder dollar i prosjektet.

Når nettverket er klart til drift vil det fungere som en direkte konkurrent til SpaceX’ Starlink, som også tilbyr internett via satellitt over store deler av kloden, inkludert Norge.

Skal bruke fem år

Det er Amazons egen «Kuiper»-avdeling som har fått ansvaret for planene og dessuten skal bygge satellittene som vil utgjøre nettverket. Tilsvarende rakettflåte som SpaceX har de dog ikke, så det vil ta tid å få ting opp i riktig høyde.

Men allerede for omtrent ett år siden hadde de sikret seg plass på 83 fremtidige rakettoppskytinger hos Arianespace, Blue Origin og United Launch Alliance (ULA). Dette skal i teorien være nok til å få samtlige satellitter i bane over en periode på omtrent fem år.

Slik håper ULA raketten Vulcan Centaur vil oppføre seg når den skal skytes opp. Kamera ULA

De to første satellittene skal etter planen til værs allerede «tidlig 2023» med ULAs splitter nye Vulcan Centaur-rakett.

Når ting begynner å komme på plass, vil nettverket fungere på samme måte som Starlink – altså gjennom et «trekantforhold» mellom satellitter, bakkestasjoner og «små» antenner (terminaler) som settes opp av den enkelte bruker.

Krangler med SpaceX

En av grunnene til at ting har tatt tid for Kuiper-prosjektet, er at SpaceX stadig protesterer mot Amazons planer – akkurat som Amazon klager på SpaceX’ mange satellitter. Dette fører til at FCC må se på sakene flere ganger etter å ha gått gjennom bunkene med klagedokumenter.

I dette siste tilfellet skal SpaceX ha ment at FCC i første omgang skulle begrense Amazon til å ha 578 satellitter svevende rundt kloden, og det plassert i en bane litt som ligger litt høyere enn SpaceX’ egne satellitter.

Her kan vi legge til at SpaceX selv har godt over tre tusen satellitter i bane per i dag, med rundt 12.000 planlagt og ønsker om å ha opp mot hele 42.000 satellitter i nettverket en gang i fremtiden.

Uansett ble ikke SpaceX’ siste klage tatt til følge, så Amazon står nå fritt til å sende opp alle de 3236 planlagte satellittene. Men det vil nok være noen år til vi kan velge mellom SpaceX eller Amazon på hytta.

For mange satellitter?

For øvrig er det ikke bare amerikanerne som liker tanken på satellittnettverk. EU har også relativt nylig bestemt seg for å bruke seks milliarder euro på et eget satellittsystem kalt IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity, and Security by Satellite). Dette vil kunne gi både «sikker kommunikasjon» og kjapt bredbånd til brukere i Europa og Afrika.

Himmelen er som kjent romslig, men tusenvis på tusenvis av satellitter som skal opp i lav jordbane er likevel ikke helt problemfritt. Kollisjonsfaren er som kjent til stede, mens både astronomer og vanlige stjerneinteresserte har kunnet legge merke til at for mange satellitter kan ødelegge for utsikten.