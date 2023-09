«Alle» Sony-systemer skal være hacket

Dette hevder hackergruppe.

Sony skal angivelig ha blitt avkrevd løsepenger for å få tilbake data som skal ha blitt hacket. I mangel på dette, hevder hackergruppen Ransomed.vc at de skal selge all dataen.

«Vi har vellykket [kompromittert] alle [Sonys] systemer. Vi vil ikke løse dem! Vi vil selge dataene. Fordi Sony ikke ønsker å betale. DATA ER TIL SALG. VI SELGER DEN», skal Ransomed.vc ha forkynt.

Nyheten ble først publisert i den australske Cyber Security Connect, 25. september.

Skal ha lagt igjen kontaktinformasjon til Sony

Det er altså snakk om 6000 filer, inkludert Java-ressurser, byggeloggfiler, HTML-data og en PowerPoint-presentasjon som viser interne strukturer. Angivelig skal mye av dette innholdet være på japansk.

Ransomed.vc har ikke opplyst prisen de vil ha for dataen, men skal ha lagt igjen kontaktdetaljer til Sony. Denne har en «postdato» 28. september, som kan være datoen de planlegger å legge ut all dataen.

Hackergruppen er angivelig være helt fersk og skal kun har operert siden september. VGC hevder å ha avdekket at de opererer fra Russland og Ukraina.

Ikke første gang Sony blir hacket

Tilbake i 2011 ble data knyttet til 77 millioner brukerkontoer stjålet, hvorav kredittkortnumre også skal ha blitt lekket.

Også tre år senere skal Sony ha blitt hacket, hvor Tek kunne melde at kostnadene ville kunne bli flere hundre millioner kroner.

