«Boom» av robotskrevne bøker på Amazon: - Vil oversvømme markedet

Amazons Kindle-butikk har merket de nye chatbotene basert på kunstig intelligens godt. Hundrevis av bøker forfattet av ChatGPT er allerede å finne, men mange har nok også hentet hjelp fra AI-en uten å oppgi det. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Amazon opplever en «boom» i bokutgivelser ført i pennen av den kunstige intelligensen ChatGPT. Det melder Reuters.

De fant over 200 bøker i Amazons e-bokhandel Kindle Store som hadde oppført ChatGPT som hoved- eller medforfatter, men tallet er garantert langt større ettersom det ikke finnes noen regler som krever at man oppgir den kunstige intelligensen som forfatter.

Bøkene publiseres i hovedsak via Amazons Kindle Direct Publishing-tjeneste, hvor man ikke behøver å gå via et forlag eller liknende for å få gitt ut en bok, og Amazon har sågar opprettet en ny kategori for bøker skrevet i sin helhet med ChatGPT om å bruke ChatGPT.

Skrev barnebok med AI-illustrasjoner

Reuters forteller om Brett Schickler, en selger fra New York, som fikk ChatGPT til å skrive en 30 sider lang barnebok om ekornet Sammy som tjener seg rik etter å ha funnet en gullmynt i skogen.

Illustrasjonene fikk Schickler laget ved hjelp av en annen kunstig intelligens, og «The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing» selges nå på Kindle for knappe tre dollar - rundt 30 kroner.

Schickler sier til Reuters at han ikke har tjent mer enn knappe 100 dollar på utgivelsen, men at det likevel er såpass at han har lyst til å lage flere bøker med ChatGPT.

Bekymret for utviklingen

Amazon selv svarer ikke overfor nettstedet på om de har planer om å endre eller se på retningslinjene rundt bruken av kunstig intelligens.

– Alle bøker i butikken må følge våre retningslinjer for innhold, inkludert å overholde opphavsrett og annet relevant lovverk, sier talsperson Lindsay Hamilton.

I den amerikanske forfatterforeningen Writers Guild ser man ikke spesielt lyst på utviklingen.

– Dette er noe vi virkelig må være bekymret for, disse bøkene vil oversvømme markedet og mange forfattere vil stå uten jobb. Det må være transparens fra forfatterne og plattformene rundt hvordan disse bøkene skapes, ellers kommer du til å ende opp med mange bøker av dårlig kvalitet, sier Authors Guild-sjef Mary Rasenberger.

Slik kan historiene se ut

For moro skyld ba vi for øvrig ChatGPT om å skrive en 300 ord lang historie om oteren Odin som møtte sitt livs kjærlighet - etter at den plent nektet å skrive om en slem ChatGPT som tok over verden.

Microsofts Bing Chat er litt mer lunefull i sitt svar - på første forsøk nekter den å skrive verken dikt eller historier, på andre forsøk skriver den en historie som kuttes av helt brått på slutten og på tredje forsøk starter den på å skrive før den avbryter seg selv og melder at den ikke kan gjøre det akkurat nå - som kan ha noe å gjøre med at Microsoft «lobotomerte» chatboten før helgen.

De ulike chatbotene har ganske tydelige grenser for hva de vil og ikke vil gjøre, og ChatGPT vil eksempelvis ikke skrive noe som kan «glorifisere vold eller hat». Kamera Skjermdump ChatGPT

ChatGPT-resultatet var som følger:

«Odin was a playful and adventurous otter who lived in a clear, rushing river surrounded by trees and lush greenery. He was content with his life, but deep down he longed for someone to share it with. Day after day, he swam and played alone, always hoping that one day he would find his soulmate.

One day, as Odin was fishing for his dinner, he noticed a female otter nearby. Her fur was a warm brown color, and her eyes sparkled in the sunlight. Her name was Freya, and she was unlike any otter he had ever seen before. Odin was immediately drawn to her, but he was too shy to introduce himself.

Slik ser den norske versjonen av samme historie ut. ChatGPT klarer seg greit i oversettelsen, men sliter med noen orddelingsfeil og annet småplukk. Kamera Skjermdump ChatGPT

Over the next few days, Odin watched Freya from afar, admiring her from a distance. Eventually, he mustered up the courage to swim over to her and say hello. To his delight, Freya was friendly and kind, and they quickly struck up a conversation. They talked for hours about their favorite swimming spots, their favorite foods, and their hopes and dreams for the future.

As time passed, Odin and Freya spent more and more time together. They swam, played, and explored together, and they laughed and joked, enjoying each other's company more and more each day. Odin knew deep down that he had found his soulmate in Freya, and he knew that he would do anything to make her happy.

One day, as they were floating on their backs in the warm sun, Odin finally found the courage to tell Freya how he felt about her. To his delight, she felt the same way, and they sealed their love with a gentle nuzzle.

From that day forward, Odin and Freya were inseparable. They spent every moment they could together, exploring the river, chasing fish, and cuddling in the sun. And although they faced challenges and obstacles along the way, they knew that as long as they had each other, they could overcome anything.»