Brasil forbyr Apple å selge iPhone uten lader – igjen

Nå anker Apple.

Det brasilianske justisdepartementet har lagt inn forbud mot å selge iPhoner uten ladere i esken. Nå skal angivelig Apple anke saken.

I en pressemelding som kom ut tirsdag denne uken kaller det brasilianske justisdepartementet (MJSP) det for en «suspendering» av salget av iPhoner. Apple er også ilagt en bot tilsvarende omtrent 23 millioner norske kroner fra MJSP. Dette kommer i tillegg til en 15,6 millioner kroners bot fra 2021, da Apple sendte av gårde de første smarttelefonene uten en ladeklosser.

Da Apple annonserte tilbake i 2020 at de skulle slutte å sende med ladeklosser i eskene til de nye smarttelefonene, som da var iPhone 12, skal de ha argumentert med at de fjernet adapteren av miljøhensyn. I en rapport fra 2021 hevder Apple at ved å kutte ut adapteren spares 861.000 tonn med kobber, sink og tinn. Av den samme rapporten opplyses det at det også vil være positive effekter for fraktmulighetene, da eskene med iPhone 12 vil bli mindre og fraktpallene dermed vil kunne klare opptil 70 prosent flere esker. I så måte vil de også kunne redusere karbondioksidutslippet.

Tilsynelatende har ikke dette blitt tatt godt imot av myndighetene i Brasil, som har arbeidet med denne saken siden desember i fjor. De har konkludert med at det er en diskriminerende praksis rettet mot forbrukerne å ikke gjøre tilgjengelig en ladeklosser, ved kjøp av smarttelefonene deres. Ifølge Engadget mener myndighetene at Apple kunne satt inn andre tiltak for å bidra positivt til miljøet, blant annet ved å gi ladestøtte til USB-C på sine smarttelefoner.

Apple kan anke avgjørelsen, hvilket de også kommer til å gjøre skal en talsperson for Apple ha uttalt til Reuters.

– Vi har allerede vunnet flere rettsavgjørelser i Brasil om denne saken, og vi er sikre på at kundene våre er klar over de ulike alternativene for å lade og koble til sine enheter.

Langt fra første gang Apple saksøkes av Brasil

Vi har også tidligere omtalt Brasils mange søksmål mot teknologigiganten. Foruten de virkelig store søksmålene har også enkeltforbrukere vunnet over Apple i Brasils domstol.

I april i år ble Apple dømt til å betale en kunde 1075 dollar for å ha unnlatt å inkludere en ladeklosser i esken med iPhone 12. Også da argumenterte Apple med at dette ble gjort av miljøhensyn, og at fjerningen av laderen ville tilsvare å fjerne 450 000 biler årlig.

Den brasilianske domstolen mente derimot at dette ikke var grunn god nok da salgsstrategien deres brøt med brasiliansk lovverk.

– I henhold til artikkel 39 i forbrukerkoden (CDC) er «tie sale» (salg hvor det kreves kjøp av andre produkter i tillegg, journ.anm) misbruk og forbudt praksis i Brasil, dermed er ikke tillatt å selge mobiltelefon og lader separat. Derfor blir Apple dømt for å ha solgt en iPhone-modell og lader separat til en forbruker i byen Goiânia, skal dommeren ha uttalt den gang.