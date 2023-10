Myndighetene skal finne nye tiltak mot digital svindel

Publisert i går 17:17

Kortversjonen Krysse av Finanstilsynet rapporterte et svindeltap i bankene på over 600 millioner kroner i fjor, der nesten halvparten var fra sosial manipulasjon.

Nkom, Økokrim og Finans Norge har etablert en ekspertgruppe for å bekjempe digital svindel.

Svindlere benytter seg av flere forskjellige metoder for å lure ofrene.

Norske teleselskaper blokkerer og sladder årlig over 100 millioner telefonsamtaler som mistenkes å være svindel.

Telia rapporterer om generell nedgang i blokkerte samtaler for tredje kvartal, men også en økning i spoofing-angrep (falske numre). Mer +

At svindel via oppringninger, meldinger, SMS og e-post er et problem er nok de fleste klar over. Men akkurat hvor stort problemet faktisk har blitt, er nesten vanskelig å ta inn over seg.

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) rapporterte Finanstilsynet om et svindeltap i bankene på over 600 millioner kroner i fjor. Av dette skal nesten halvparten komme fra ofre for såkalt sosial manipulasjon. Det vil si at man blir lurt til å iverksette en transaksjon til svindleren, for eksempel via en kontooverføring.

Foruten pengene, frykter myndighetene at et stort antall svindler og svindelforsøk vil føre til lavere tillit mellom brukerne og selskapene som tilbyr digitale tjenester.

Dette har ført til at Nkom sammen med Økokrim og Finans Norge har etablert en ny ekspertgruppe, der målet er å finne flere måter å stoppe svindlerne på. Per nå ser de konkret på sårbarheter og mulige tiltak innenfor tale- og SMS-tjenestene.

Blokkerer og sladder over 100 millioner samtaler årlig

Per i dag er mye av jobben med å sile svindlere overlatt til brukerne selv. Men de får også hjelp fra myndigheter, banker og ikke minst lokale teleselskaper.

Johannes Vallesverd, seniorrådgiver i Nkom. Kamera Nkom

– De norske telenetteierne har, etter påtrykk fra Nkom, stoppet og sladdet over 100 millioner telefonsamtaler årlig, melder Johannes Vallesverd. Han er seniorrådgiver i Nkom og leder den nye ekspertgruppen.

Her er stopping det samme som blokkering, altså at anropet ikke går gjennom til mottageren. Sladding betyr at nummeret tas ut slik at mottageren kun ser «skjult nummer».

Sistnevnte gjør det mindre attraktivt å svare, og betyr dessuten at man ikke kan ringe opp svindlerne igjen.

Samtidig er det stadig en del trafikk som kommer gjennom, og da er ofte spoofing Krysse av Bytt spoofingHer skjules det originale telefonnummeret og erstattes med et norsk nummer – gjerne et nummer som tilhører et kjent selskap eller aktør. Dette øker sjansen for å lykkes med sosial manipulasjon. inne i bildet.

– Vi ser også mange tilfeller av spoofing eller illegitim manipulering av telefonnummer. Det er nesten alltid utenlandske profesjonelle svindlere som ringer, og numrene som spoofes kan tilhøre uskyldig tredjepersoner, sier Vallesverd.

I tillegg til telefonoppringning er det også flere andre måter svindlere kan operere på.

– Gjengangere er SMiShing Krysse av Bytt SMiShingSMS phishing via SMS, Messenger og Whatsapp, samt phishing på e-post. Alle er metoder der svindlerne via tekst og meldinger «fisker» etter info, og forsøker å lure ofrene til å foreta handlinger som å trykke på lenker og å oppgi informasjon.

Telia: Litt mer spoofing nå

Ferske tall fra Telia forteller om en generell nedgang fra tidligere i år. I tredje kvartal (juli, august og september) gikk det totale antall blokkerte samtaler ned til «kun» 5,9 millioner. Dette sammenlignet med andre kvartal, der tallet var 12,4 millioner sperrede samtaler.

– Størst nedgang ser vi for Wangiri Krysse av Bytt WangiriEn svindelmetode der man ringes opp fra utlandet. Etter et par ring legges det på. Svindlerne tjener penger hvis du ringer tilbake., der vi i tredje kvartal har blokkert 2,4 millioner anrop sammenlignet med 9,2 millioner i andre kvartal, melder Øivind Kristiansen, som er svindelekspert i Telia Norge.

Samtidig ser Telia en liten økning i spoofing-angrep, fra 3,2 til 3,5 millioner.

Det generelle rådet fra den kanten er uansett å alltid være på vakt, da svindelforsøk går i bølger.

– Svindlerne leter hele tiden etter nye muligheter for å lure folk, og vi ber folk passe på og ikke være naive, sier Kristiansen.

– En tommelfingerregel er at man ikke ringer tilbake til et ukjent nummer, særlig ikke hvis det er utenlandsk. Oppgi heller aldri personlig informasjon til noen som ber om det over telefonen.

