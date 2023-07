Én av fem solgte biler er en Tesla Model Y

Fire ganger så stor som nærmeste konkurrent.

Mer enn 3000 nye Model Y rullet ut på norske veier i juni. Så langt i år er tallet godt over 15.000. Kamera Hanne Hattrem / VG

Stein Jarle Olsen Publisert 3. juli

Model Y. Model Y. Model Y. Det begynner nærmest å bli hakk i plata når vi oppsummerer registreringstallene - og dermed bilsalget - i Norge.

Det samme skjedde i juni. Model Y toppet lista med enorm margin. 3127 biler ble fasiten, akkurat over 20 prosent av de totalt 15.566 bilene som ble registrert i løpet av måneden. Med andre ord: Én av fem nye biler i juni var en Model Y.

Usikker høst

Det er faktisk også mindre enn andelen for første halvår, som er 15.455 av 66.549 biler, eller 23,2 prosent - nesten én av fire. Det viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Kun importører og forhandlere har oversikt over antall nye kontrakter på nye biler, og det er vanskelig å si hvordan registreringstallene vil utvikle seg i andre halvår. Om vi vil oppleve en høst med høye registeringstall, slik vi så i 2021 og 2022 er usikkert. Vi forventer at en del må skyve nybilkjøpet ut i tid på grunn av økonomiske utfordringer med dagens rentenivå og prisstigning, sier administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Etter Model Y på juni-lista følger en annen relativt velkjent størrelse: Volkswagen ID.4, med 1176 biler - drøyt 7,5 prosent av markedet. Videre følger Skoda Enyaq, Toyota RAV4 og Volvo XC40.

Skodas Enyaq er fortsatt populær i Norge, men det går foreløpig litt seigt for Coupé-modellen (bildet). Foreløpig er det bare registrert 302 av Enyaq Coupé RS. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Store kampanjer

Mange bilmerker har sett seg nødt til å gå i gang med til dels ganske heftige kampanjer for å bli kvitt lagerbiler i det siste. Volkswagen-importør Møller tilbyr eksempelvis ekstra utstyr, vinterhjul og serviceavtale verdt totalt 140.000 kroner på ID.4 og ID.5, mens Polestar slår av inntil 130.000 kroner på Polestar 2-lagerbiler.

Etter en veldig forsiktig start på året har også nybilsalget tatt seg noe opp utover, og ved utgangen av første halvår ligger antall registreringer 2,9 prosent under samme periode i fjor.

Dette var de mest solgte bilene i juni:

Juni 2023 Januar-juni Tesla Model Y 3127 15.455 Volkswagen ID.4 1176 3888 Skoda Enyaq 759 2270 Toyota RAV4 581 1720 Volvo XC40 463 2861 Ford Mustang Mach-E 406 1538 Audi Q4 e-tron 383 1574 Audi Q8 e-tron 337 848 Kia EV6 325 741 BMW iX1 316 1513 Volkswagen ID. Buzz 310 1092 Hyundai Kona 297 1018 Tesla Model 3 288 1242 Volkswagen ID.5 282 838 BMW i4 259 1050 Volkswagen ID.3 251 2146 Nissan Ariya 245 1044 MG4 244 658 Toyota bZ4X 234 2414 Hyundai Ioniq 5 229 930 Åpne fullskjerm Mer +

Over åtte av ti elbiler

Elbilandelen ble på 82,2 prosent, som er omtrent på snittet for første halvår - 83,1 prosent.

Av de resterende hadde 1,5 prosent kun bensinmotor, 2,3 prosent hadde kun dieselmotor og 13,9 prosent var hybrider i ulike former. Av hybridene var snaut to av tre ladbare hybrider.

– Fortsatt er det et stykke igjen til hundre prosent, som er det politiske målet i 2025, men at en stabil andel på mer enn 8 av 10 nye personbiler er elbiler hver eneste måned viser at vi er på god vei. Det er likevel for tidlig å si om vi når 2025-målet i 2025, sier Solberg Thorsen.

Færre vraker bilen

Bruktbilsalget har på sin side en ørliten økning fra fjoråret. Totalt har 256.827 personbiler skiftet eier i første halvår, opp 0,4 prosent fra samme periode i fjor.

Solberg Thorsen peker også på at antallet personbiler som er vraket mot pant er gått ned med åtte prosent siden i fjor.

– Det ser ut som om flere velger å beholde bilen litt lenger, sier han.

Dette var de mest solgte bilene i første halvår:

Første halvår 2023 Markedsandel Tesla Model Y 15.455 23,2 % Volkswagen ID.4 3888 5,8 % Volvo XC40 2861 4,3 % Toyota bZ4X 2414 3,6 % Skoda Enyaq 2270 3,4 % Volkswagen ID.3 2146 3,2 % Toyota Yaris/Yaris Cross 1758 2,6 % Toyota RAV4 1720 2,6 % Audi Q4 e-tron 1574 2,4 % Ford Mustang Mach-E 1538 2,3 % BMW iX1 1513 2,3 % Nissan Leaf 1250 1,9 % Tesla Model 3 1242 1,9 % Toyota Corolla/Corolla Cross 1191 1,8 % Volkswagen ID. Buzz 1092 1,6 % BMW i4 1050 1,6 % Nissan Ariya 1044 1,6 % Hyundai Kona 1018 1,5 % Hyundai Ioniq 5 930 1,4 % Audi Q8 e-tron 848 1,3 % Åpne fullskjerm Mer +

Publisert 3. juli 2023, 11:23