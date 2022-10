Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Bekrefter at iPhone vil få USB-C

– Vi har ikke noe annet valg.

– Vi har selvfølgelig ikke noe annet valg enn å følge lokale lover, svarer Apple på spørsmål fra Wall Street Journal om de vil gå over til USB-C etter EUs vedtak om å pålegge alle å bruke én ladestandard.

Applesjefen det er snakk om er Greg Joswiak, og han er SVP, eller senior visepresident, for markedsføring i selskapet. Saken er omtalt av Engadget og Techcrunch.

Bekreftelsen anses som sjelden, da Apple så godt som aldri omtaler fremtidige produkter.

EU har i mange år forsøkt å koke mobilmarkedet ned til én lader, og det siste drøye tiåret har det handlet om Micro-USB og USB-C mot Apples ladekabler med Lightning.

Byttet til ladere med utskiftbare kabler

For mer enn ti år siden var det helt vanlig at hver mobilprodusent hadde veldig mange ulike ladere - gjerne én til hver modellserie.

Målet har vært å hindre at hver enkelt forbruker må ha mange forskjellige ladere, men i stedet kan klare seg med én uansett produkt som skal lades.

Joswiak hevder like fullt at Apple så på saken annerledes da EU forsøkte å tvinge på dem Micro-USB ved forrige korsvei. I stedet viser han til at kablene ble adskilt fra selve laderne, slik at ikke en mengde Lightning-kabler måtte kastes, men kunne brukes med alt mulig slags tilbehør.

Uvisst om det blir flere versjoner av iPhone

En ting som ikke ble besvart under Wall Street Journals live-arrangement var akkurat hvordan tilpasningen til USB-C vil foregå. Foreløpig er det kun EU som har tatt en hard linje mot fortidens ladesurr, selv om flere andre land og politiske initiativ har foreslått det - blant annet i USA og Sør-Amerika.

Dermed kan det tenkes at vi vil få se egne europeiske modeller som lader med USB-C, mens andre regioner fortsatt vil få Lightning.

Ikke alltid regulering går som planlagt

Det er verdt å ha med seg at forrige gang EU forsøkte å regulere dette ble svaret altså overganger mellom USB og Lightning, og mobilladere uten fast kabel. Så det er ikke alltid et vedtak fører til de store endringene, eller akkurat de man ser for seg.

Like fullt har Apple blitt stadig mer USB-C-orienterte i det siste. Fra å være blant de tidligste til å gå nær fullstendig over til standarden med sine MacBook-maskiner, til å bruke kontakten på tvers av iPad-serien sin.

iPhone er nå den siste produktserien med fysiske ladere fra Apple som ikke finnes i en utgave med USB-C.

De siste årene har Apple og andre større mobilleverandører gjort ære på både forbrukere og miljø ved å slutte å inkludere ladere i eskene, selv om prisene på produktene har fortsatt oppover.

