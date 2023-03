Teslas sensorløse biler begynner endelig å kunne «se»

Har vært «blinde» siden oktober.

Tesla har gradvis gått vekk fra avanserte sensorer, radarer og lidarer på bilene sine de siste årene, og gått over til å bare bruke data fra kameraene rundt omkring for å tolke omgivelsene sine.

I fjor høst fjernet Tesla de såkalte «ultrasoniske parkeringssensorene» fra Model 3 og Model Y, og det ble sagt at kameraene vil erstatte sensorene. Systemet kaller de for «Tesla Vision».

Men det var nesten seks måneder siden, og fram til nå har ikke Teslaer produsert etter oktober 2022 hatt noen form for parkeringsassistanse eller linjer som viser hvor nærme vegger eller hindringer de er.

Nå virker det imidlertid som programvareoppdateringen som låser opp «Tesla Vision» for Model 3 og Model Y uten parkeringssensorer endelig er på vei ut.

Blandet respons

I programvareoppdateringen 2023.6.9 som rulles ut nå er de fargede linjene rundt visualiseringen av bilen på dashbord-skjermen tilbake.

Kjører du sakte for å parkere vil du se de fargede stripene dukke opp, og de endrer farge og fasong basert på hvor nærmere du er omgivelsene rundt.

Tidligere var det altså en rekke ultrasoniske sensorer plassert rundt hele bilen som fortalte bilen hvor nærme du var omgivelsene rundt deg, mens nå blir alt sammen avgjort av videobildene fra bilens kameraer.

Teslarati er blant nettstedene som har skrevet om at Tesla Vision har blitt aktivert, og de har funnet en håndfull brukere som virker å være fornøyde med nøyaktigheten til det nye systemet. Én bruker går til og med så langt som å måle med målebånd på fremsiden av bilen, for å verifisere at avstanden til veggen foran faktisk er det samme som blir opplyst på skjermen, og det stemmer ganske godt.

– Ganske imponerende, sier brukeren.

En annen bruker slet imidlertid med å faktisk aktivere den nye funksjonen, og fikk opp feilmeldinger hver gang han nærmet seg en kant:

Det er også stilt spørsmål hvorvidt kameraene rundt bilen vil klare å oppdage hindringer og avstanden til dem når det er helt mørkt rundt bilen, eller hvis de blir blendet av sterkt sollys. Dette er problemer som ultrasoniske sensorer, og lidarer for den saks skyld, ikke vil ha noen utfordring med.

Har du fått aktivert «Tesla Vision» på din Model 3 eller Model Y?