Google Drive introduserte «hemmelig» lagringsbegrensning

Men trakk den etter medieoppstyr.

Den populære fil-lagringsplattformen Google Drive implementerte en begrensning på 5 millioner filer. Hvilket i praksis gjorde at du kunne gå tom for plass lenge før du hadde brukt opp kapasiteten du betalte for. Nå har Google likevel valgt å trekke tilbake lagringsbegrensningen.

Google selv uttalte på Twitter at lagringsbegrensningen de nylig rullet ut, var intendert for å «bevare stabiliteten og optimalisere ytelsen», men at denne nå trekkes tilbake.

– Selv om dette bare påvirket et lite antall mennesker, ruller vi tilbake denne endringen mens vi utforsker alternative tilnærminger for å sikre en god opplevelse for alle, skriver Google på Twitter.

Ble bedt om å slette 2 millioner filer

Det hele skal angivelig ha startet i februar, ifølge Redditbrukeren ra13, som skal ha hatt 7 millioner filer lagret i skyen.

– Den er ubrukelig, med mindre jeg sletter 2 millioner filer!, skrev ra13 i en tråd på Reddit.

Brukeren var heller ikke alene om problemet. Foruten en rekke andre Redditbrukere som kunne opplyse at de også hadde blitt bedt om å slette enorme mengder data, var det også blitt opprettet en feilmelding i brukerstøtteforumet til Google.

– Vi har et virksomhetskritisk driftssystem innen dyrehelse som i dag er berørt av dette. Dette forårsaker store forstyrrelser for titusenvis av brukere i praksis og deres arbeid på daglig basis, skriver en bruker i forumet.

Andre igjen stilte spørsmål ved hvorfor det tok så lang tid for Google å fikse problemet.

– Jeg opplever også dette problemet, og det er frustrerende å se at det ikke har vært noen fremgang i å løse det selv etter to uker.

Begrensningen gjelder uavhengig kapasitet

En rekke brukere opplyste også at de ikke hadde nådd kapasitetsbegrensningen sin, hvilket i praksis betyr at du kan ende med å betale for større kapasitet enn du egentlig får lov til å bruke. Eller, som ra14 påpekte i Reddittråden, krever det at du har en lav størrelse på hver enkelt fil for å ikke overstige maksgrensen.

– Hvis du har en gjennomsnittlig filstørrelse på <400Kb, vil du nå denne nye filgrensen før du bruker opp 2 TB lagringsplass. Når det gjelder en 20TB-konto, må gjennomsnittsstørrelsen være > 4MB!

Ikke en «feil» - men begrensningen fjernes nå

– Feil 403: Denne kontoen har overskredet opprettelsesgrensen på 5 millioner elementer. For å opprette flere elementer, flytt elementer til papirkurven og slett dem for alltid.

Dette var beskjeden redditbrukeren ra13 skal ha fått opp som feilmelding nylig. Til Ars Technica skal Google også ha bekreftet at dette stemmer. Angivelig skal begrensningen være lagt inn for å forhindre misbruk av systemet, som igjen kan innvirke på stabiliteten og sikkerheten.

Google skal ha presisert at dette gjelder «hvor mange elementer én bruker kan opprette i en hvilken som helst Drive-konto», men ikke et endelig tak for alle filer i en Drive-konto. Altså, hvis du deler kontoen med flere kan det lagres flere elementer, men én bruker kan kun lagre opp mot 5 millioner elementer.

Ifølge Ars Technica skal Google også ha påpekt at problemstillingen gjelder svært få brukere.

– Denne grensen påvirker ikke det store flertallet av brukernes mulighet til å bruke Google-lagringen.

– I praksis er antallet berørte brukere her forsvinnende lite.

I etterkant av at blant annet Ars Technica og CNET omtalte saken, har Google derimot valgt å fjerne lagringsbegrensningen.

Oppdatert 4. april 2023: Google trakk tilbake lagringsbegrensningen.

